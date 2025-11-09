悩みが多いと、とにかくそれらのことばかりを考えてしまう。しかし、その「考える」ということが、実はすべての苦しみの根本原因なのだ。ライフコーチでありビジネスコーチでもある著者が、不安や後悔のループから解放されるやり方を提示する。※本稿は、ジョセフ・グエン著、矢島麻里子訳『考えすぎない練習』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。

「考える時間」を

意識的に減らしてみる

考えるのを完全にやめるのは不可能ですが、考える時間を減らすことはできます。そうやって日を追うごとに考える時間を少なくしていけば、やがて1日の大半を思考にとらわれずに過ごし、ほとんどの時間を幸せに満ちた状態で生きられるようになります。

私たちが「考えるのをやめたい」と言うと、多くの人はたいてい、すべての考えをやめようとしていると勘違いします。これは私たちが目指していることではありません。「考え」と「考えること（思考）」の違いはもうおわかりですね。

私たちは、浮かんだ考えについて「考えること」は最小限に抑えて、「考え」だけが次々と浮かんではあふれてくる状態を目指しているのです。

考えるのをやめることについて、最も興味深く逆説的とも言えることがあります。それは、考えることを最小限に抑えるにはそれを意識するだけでよく、他には何も必要ないということです。

自分が考えているということ、それがすべての苦しみの根本原因であることを意識すれば、私たちはおのずとその事実を自覚します。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）