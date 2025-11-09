お笑いコンビ「東京ホテイソン」のショーゴ（31）とたける（30）が8日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。結成のキッカケを明かした。

今回は人気企画「コンビ愛確かめ選手権」が放送され、東京ホテイソン、トータルテンボス、エバースの3組が出演した。

冒頭、コンビの付き合いの長さについて触れられ、たけるは「結成があれなんで。10年目11年目なので、その付き合いです」と結成年数がそのままの付き合いの長さだとした。

MCの劇団ひとりが「元々友達とかじゃないんだ」と確認すると、たけるは「僕ら『相方募集掲示板』っていう掲示板なので」と出会って結成に至ったキッカケを明かした。

この出会い方に「変なキッカケ」「えぇぇーー」と出演者たちも衝撃を受けた。また、プライベートでも仲が良いのかを聞かれると、たけるは「プライベートっていうか、そもそも僕ら、その後一緒に住んでるんで。2年くらい一緒に」と結成してすぐにルームシェアをしたと伝えた。ショーゴは「仲良くなるために“住もう”って言って。そこで住んだので仲は良いと思う」と経緯を振り返りつつ、コンビ愛に自信があるとしていた。