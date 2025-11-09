日本最東端の駅からプロへ出発進行――。日本ハムからドラフト5位で指名された明徳義塾・藤森海斗捕手（18）が8日に故郷の北海道根室市で契約金3000万円、年俸530万円で仮契約（金額は推定）を結び、JR北海道社員の父・塁さん（46）が勤務する根室駅で記念撮影した。

「地元の球団でプレーできるのはうれしい。ここ（根室）じゃないとここまで成長できなかったので、活躍して恩返しをしたい」

同市出身では84年にヤクルトにドラフト6位で入団し、通算3勝を挙げた左腕の乱橋幸仁以来2人目のNPB選手で野手は初めて。1メートル82、74キロの左打ち捕手として指名され、外野も守れる万能型だ。柔軟な起用法にも対応できる力を持ち「一番やりたいのは捕手ですが、外野もやりたい」と意欲を見せた。

家庭の事情で小2から父に育てられ、祖父母とともに根室で暮らした。小学生の頃は社会人の名門・JR北海道で29歳まで7年間、外野手でプレーした父が仕事後に海沿いの倉庫で練習に付き合ってくれた。夜10時を過ぎるまで二人三脚でバットを振った日もあり、中学からの高知県への越境も「行きたいなら行ってこい」と背中を押してくれた。

「ずっと父子家庭で支えてもらった。感謝しています」とかみしめ、塁さんも「本人の夢でもあったのでうれしい」と目を細めた。好物は根室市周辺の名産「花咲ガニ」で地元愛は強い。たとえ各駅停車でも着実に成長していく。（田中 健人）

◇藤森 海斗（ふじもり・かいと）2007年（平19）6月27日生まれ、北海道出身の18歳。小学1年から野球を始め、明徳義塾中（高知）では主将で捕手。明徳義塾（高知）では1年春からベンチ入り。捕手以外に外野や一塁もこなし、甲子園には2年夏と3年春に出場。今秋のU18W杯では主に2番左翼で準優勝に貢献。1メートル82、74キロ。右投げ左打ち。

▽日本最東端の駅 25年3月のダイヤ改正で東根室駅が廃止され、JR根室本線の根室駅が最東端になった。ちなみに最北端はJR宗谷本線の稚内駅（北海道）、最南端は沖縄都市モノレール線（ゆいレール）の赤嶺駅（沖縄）、最西端は同・那覇空港駅（沖縄）。