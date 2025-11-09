俊足で、左の外野手。1メートル73と小柄な日本ハム・矢沢宏太外野手（25）は、新コーチとプレースタイルがかぶる。秋季キャンプ第2クール4日目の8日、エスコンフィールドで全体練習を実施。来季から就任する松本野手コーチは現役時代に「平成の青い稲妻」と呼ばれたが、矢沢は「令和の青い稲妻」襲名を誓った。

「令和の青い稲妻でいいですか？松本コーチの応援歌、僕歌えましたからね！」

幼少期は大の巨人ファン。特に松本コーチが育成出身野手で初の新人王を獲得した09年、矢沢は小学3年生だった。頭の上でバットを担ぐような「てんびん打法」もまねしたことがあり「世代ですよね。僕らみたいな背丈の少年野球の選手たちは一度はあの打撃フォームをまねしたと思いますよ」と、笑顔で振り返った。

前日から秋季キャンプに松本コーチが合流。今キャンプは打撃とウエートがメインで、まだ直接的な指導は受けていないが「足も速くて小技もできる。ダイビングキャッチも凄く低い姿勢から捕っていた記憶がある。（森本）稀哲さんに教わっているところをしっかり身に付け、左利きの部分も聞いてみたい」と、目を輝かせた。

松本コーチ就任を聞いた際には「まじか！と思いました。コーチというより、あの松本哲也！？って感じ」と笑う。プロ3年目で初めて野手専念となった今季は86試合出場で打率・247、1本塁打、18打点、11盗塁。「イソ（五十幡）さんが韋駄天（いだてん）と呼ばれるから、僕は稲妻でいきたいです」と、稲光のように光り輝く活躍を誓った。（清藤 駿太）