縮んだセーターは元に戻る？ 揉み洗いは絶対やめて。アイロンを使った復活ワザと洗濯機で失敗しないニットの洗い方

寒い冬に欠かせないセーター。

特にウールやカシミヤなどの天然素材は保温性に優れ、出番の多いアイテムではないか。

夏物と違ってそれほど汗をかくわけでもないが、着続けると臭いが気になるニット類。

いざ自宅で洗濯したら縮んでしまった、という悲しい経験をしたことがある人も多いはず。

そこで、セーターの正しいお手入れ法と、縮んでしまった時の復活ワザ、さらに、自宅で洗濯する場合の注意点を洗濯家の中村祐一さんに聞いた。

まずは素材の特性を知る！

「セーターを着たら毎回洗濯するという人がいますが、それは洗い過ぎです。シーズン中に1回、最後にもう1回洗う程度で十分です。



ニットは編み物なので、水で洗うと編み目が詰まった状態になり縮むことがあります。特に素材がウールやカシミヤのものを自宅で洗う場合は注意が必要です」

ニットの風合いや形を維持するためには、素材の特性を知ることが重要だと中村さんは話す。

「セーターに使われているウールやカシミヤなどの繊維は、人間の髪の毛と同じように繊維の表面にキューティクルがあります。これが水分を含んだ状態になると開きます。その状態で強く揉まれると、繊維同士が絡まりフェルト化といってギュッと縮んだ状態になってしまいます。

こうなったセーターはもう元には戻せません。フェルト化を起こしたニットは素材が変質しているので、縦横に引っ張って多少サイズを戻せたとしてもウールの機能は失っているし、風合いも戻りません」

しかしフェルト化ではなく、網目が詰まって縮んでいる状態であれば“仕上げ”をすれば戻すことができるという。

「アイロンの蒸気をあてて仕上げをすれば元に戻ります。



網目が詰まったセーターの縮みは、蒸気をあてて生地を柔らかくした状態で引っ張って、形を整えてあげれば元に戻せます」

アイロンの“スチーム”を活用

アイロンをセーターに軽く触れるぐらいのところで蒸気をあてて、繊維にスチームをたっぷりと含ませて柔らかくした状態で縦横にひっぱる。



熱が冷めるまでその状態をキープすれば形がセットされるという。これを繰り返して、元のサイズに整えていく。

アイロンのスチームは、セーターについたたたみじわを伸ばしたい時にも役に立つので、衣替えの時期には重宝するワザかもしれない。

さて、縮んだ衣類が元に戻るのは嬉しいが、そもそも縮ませないためにはどう洗えば良いのか。

「ウールのセーターは、水で洗うとウールの腰が弱くなり、どうしてもヨレヨレになりやすくなります。状態を維持して着たいのならドライクリーニングに出すのがオススメですが、自宅で洗う場合は『おしゃれ着コース』や『ソフトコース』などを選んで洗濯しましょう。

こうしたコースは、洗濯中に洗濯槽がほとんど動かないので、ウールのように水の中で揉んだり、こすったりするとフェルト化を起こして縮んでしまうような繊維のためにあるコースです」

洗剤はおしゃれ着用の中性洗剤を使う。ウールの繊維はタンパク質でできていて、弱アルカリ性の洗剤を使うと、ウール素材が溶けたり、変性してしまうからだ。

干す時は、ハンガーにかけるとニットは伸びてしまうので、平干しにする。机の上に広げたり、市販の平干し用ネットを使うのもいいだろう。

セーターに焼肉やたばこなどの臭いがついてしまった時はどうすれば良いだろう。

臭う時は2〜3日干してみて

「衣類についた臭いは、2〜3日干せば消えることも多いです。室内干しでも外干しでも良いので、少し休ませて様子を見てください。それでも臭いが残る場合は洗い時です」

1枚のニットを着続けるのではなく、着数をもってローテーションしながら着ていれば、衣替えのタイミングで一度クリーニングに出すだけで十分だと中村さんは話す。

「お家クリーニングは、洗濯槽の中で衣類がほとんど動いていないので汚れも落ちにくいです。ウールのセーターを良い状態で長く着るためにはやはりドライクリーニングに出すことをおすすめします」

適切に扱えばニットは一生もの。

普段使いで状態をそれほど気にしないセーターは家で洗い、色や風合いを維持してキレイに着たいセーターはクリーニングに出す。着方によって洗い方を考えるのがおすすめなのかもしれない。

洗濯家・中村祐一

長野県伊那市のクリーニング会社（有）芳洗舎代表。「洗濯から、セカイを変える」という信念のもと、洗濯から考えるよりよい暮らし方の提案を行い、衣生活の革新に洗濯の側面から取り組む。“洗濯王子”の愛称で、NHKでの講師、日経新聞での連載など各種メディアにも多数出演。一般社団法人日本衣生活支援機構 代表理事。