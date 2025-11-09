M!LK吉田仁人「ESCAPE」ゲスト出演決定 佐野勇斗とドラマ初共演
【モデルプレス＝2025/11/09】女優の桜田ひよりとM!LKの佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（毎週水曜22時〜）。佐野と共にM!LKで活動する吉田仁人が、11月12日放送のドラマ第6話とHuluオリジナルストーリーにゲスト出演することが決定した。
吉田は若手男性アーティスト集団EBiDANのメンバーで、佐野も所属するボーカルダンスユニットM!LKのリーダー。グループ活動のみならずソロ活動も積極的に行いながら映画、ドラマ、舞台と俳優としても活躍。2024年に放送された単発ドラマ「迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない」（中京テレビ）では、主人公の幼なじみで四日市の鉄道運転士・杉内翔平役を演じた。吉田の日本テレビ系のドラマ出演は今回が初めてとなる。
今回吉田が演じるのは紺野泰輝（こんのたいき）役で、医薬品補充業者として岩瀬遥（堀部圭亮）が院長を務める岩瀬医院に出入りしている。真面目で人懐っこい性格から、岩瀬や看護師たちとはすっかり顔なじみの関係。そんな岩瀬医院には体調を崩した結以（桜田）と大介（佐野）が身を寄せているが、実は紺野と大介の間には過去にある出来事があって…。
そして第6話放送終了後にHuluで独占配信となるHuluオリジナルストーリー「ハチとリンダ」第1話にも吉田演じる紺野が登場する。ドラマでは初共演となる、吉田と佐野。果たしてどのようなシーンなのか。（modelpress編集部）
・お会いするのはいつぶりですか？
佐野：昨日ぶりです（笑）
吉田：半日くらい前にM!LKの仕事で会ったばかりです（笑）
・クランクインを迎えたお気持ちは？
吉田：今日は〇〇〇（※ネタバレ）だけなので（笑）、本格的な共演は後日ですね！ドラマ「ESCAPE」に出演させてもらうと知ったのが4日前くらいだったんです。髪の毛が青色だったのですが、さすがに役になじめないと思い黒にしてきました。こうやってメンバーの出ているドラマに出演するという機会はなかなかないので、本当にありがたいお話です！
佐野：（塩崎※「崎」は正式には「たつさき」）太智くらいか。あれ以来だ！
吉田：そうそうそう！
佐野：今後もこうなっていったらいいよね。「M!LKの誰かがドラマに出る時はメンバーが出る！」みたいな！
吉田：確かに面白いね！
