面接官「君みたいな経歴は困る」→ 男性「履歴書返してもらい辞退」 “書類審査で落とせ”と怒り

面接官があまりに不誠実な場合は、こちらから辞退しても構わないだろう。投稿を寄せた東京都の40代男性（事務・管理）は、面接官から「君みたいな経歴の人にうちを受けられても困る」と言われたそう。本音をこうこぼしている。

「履歴書見れば分かるんだから、履歴書は送ってあったので書類審査で落としてくれればよかったのに。ムカついた」

不信感をもった男性は、「その場で履歴書返してもらい辞退して帰った」ようだが、英断と言えるだろう。（文：長田コウ）

募集要項に未経験者可と書いてあったのに…

広島県の50代女性（医療・福祉・介護）は、「工場系パート」の集団面接での経験を振り返っている。応募条件に「未経験者も可」と書いてあったため、応募した経緯があった。しかし、いざ面接会場に行ってみると信じられない展開が待ち受けていた。

「『いや全くこの系統の業務就業経験の無いヒトに来られても』と言われて…」

これには、女性も怒りがおさえられなかった。

「『なら、未経験者可で募集かけるな、最初っから同種業務経験有りならとアタマに付けろ』とは思った」

会社の不誠実な対応は女性の記憶にずっと残るだろう。

※キャリコネニュースではアンケート「ムカついた面接」を実施しています。