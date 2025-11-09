空港で激怒するクレーマー客、動画撮影して「SNSで晒したるでな」とスタッフ脅すも“警察の介入”を示唆されて……

楽しい旅行の始まりに、不快なクレーマーを目撃してしまったら気分も台無しだ。三重県の50代女性は、とある空港で遭遇したクレーマーのエピソードを寄せた。

空港で、レンタカーの送迎バスを待っているときだった。グループ客がざわついていると思っていたら、60代くらいの女性がレンタカー会社のカウンターで怒鳴り始めたという。（文：境井佑茉）

「いったいどんだけ待たせるん？ 30分ていうたけど、もっと待ってるやんか、どないしてくれんのさ？」

「バスは今送迎で混雑しています」と説明されても……

その客は「みんなの声を代表して言うたげてるんやでな」と、周囲を巻き込むような発言もしていたそう。空港には多くの観光客がおり、整理券を持って待っていた女性は、

「待ち時間があるのも無理無いなーと渡された番号を持ち、整列されている人の中での出来事にびっくりしました」

さらに、客は「お待ち下さい、バスは今送迎で混雑しています」というスタッフの説明が気に入らなかったのかヒートアップ。動画を撮って「SNSで晒したるでな」と発言。これにスタッフは

「カスハラの酷いと思う方は警察に介入していただきます」

と毅然と対応していたという。

その客は、「警察に言うやてー、私が何したんさ？！」と他のグループ客に賛同を求めた。しかし「警察」というワードにひるんだのか、「それまでは同調していた周りはトーンダウン」していたそう。

結局、その客は「ずっとぶつぶつ言いながら」送迎バスに乗車していった。女性は、

「クレーマーおばさんに遭遇した旅の始まりになりました」

とうんざりした様子で投稿をむすんだ。

※キャリコネニュースでは「あなたが目撃した衝撃クレーマー」をテーマにアンケートを行っています。回答はこちらから。https://questant.jp/q/BNPYRIJ9