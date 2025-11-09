グローバル企業を目指してるのに「部長は日本語オンリー」 20代女性がウンザリする“ちぐはぐ”な職場

職場には、給与や業種に関わらず、さまざまな「面倒ごと」が存在する。年収750万円という20代後半の女性（事務・管理）は、職場の面倒な点についてこう明かす。

「役員が多すぎて、意思決定の権限では社内政治が激しいこと」

若くして高い給与を得ていても、日々「社内政治」に疲弊させられるのは割に合わないと感じているのだろうか。（文：篠原みつき）

FAX現役のアナログ職場も

さらに女性は、会社の方針と実態がちぐはぐな点も指摘する。

「グローバルを目指されているけど、CHRO（最高人事責任者）は国内営業畑のかたで、部長は日本語オンリーしか話せない」

グローバル化を掲げながら、その体制が整っていないという矛盾。これもまた、日本企業にありがちな「面倒ごと」と言えるだろう。

一方、職場環境の古さにうんざりしている人もいる。ある地方の40代男性（教育・保育・公務員・農林水産・その他）は、IT環境の遅れを嘆く。

「はっきり言って、日誌や支援経過が全部手書きで、FAXも現役。パソコン使うのは職場内部での通信のみ。 おかげでトラブルが起きた時は内容を書くのに悪戦苦闘。しかも残業代に入らないようになったので、ストレスの一因になりました」

いまだに手書きの日誌やFAXが主流という職場も実在するようだ。IT化の遅れが、結果としてサービス残業を強いる形になっている。これは負担感が大きいだろう。

