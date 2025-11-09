

8浪して慶應義塾大学薬学部に入学したよしださん（写真：よしださん提供）

【写真を見る】周囲に学歴が高く、金銭的に余裕のある「いい家庭の子ども」が多かったというよしださんの子ども時代

浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？また、浪人したことによってどんなことが起こるのでしょうか？ 自身も9年の浪人生活を経て早稲田大学に合格した経験のある濱井正吾氏が、いろんな浪人経験者にインタビューをし、その道を選んでよかったことや頑張れた理由などを追求していきます。

高学歴いない家庭から8浪で慶應薬学部に合格



今回は、8浪して慶應義塾大学薬学部に入学した、よしださんにお話を伺いました。

よしださんは「高学歴」の家系ではありませんでしたが、小学生のときから高学歴になることを目指し、勉強を頑張っていました。しかし、高校に入学すると、とある出来事がきっかけで勉強の優先度が下がり、高校を中退して浪人生活をスタートさせることになります。いったんは4浪で大学に合格したものの、籍だけを置いて、彼はまたさらに4年の受験勉強を重ねました。

どうして8年間、勉強を続けることができたのか。大学に入った今、彼は当時の経験をどのように生かそうと考えているのか。お話を伺います。

よしださんは東京都渋谷区に、ソフト開発会社を経営しているご両親のもと、生まれ育ちました。

小さい頃は活発な子どもだったよしださんですが、小学校に進んでからは、周囲に学歴が高く、金銭的に余裕のある「いい家庭の子ども」が多かったこともあり、勉強をするようになります。

「公立の小学校でしたが、有名人の息子とか、御三家レベルの難関中学に行くような優秀な子どもが多い環境でした。小学3年生からSAPIXに通うようになってからは、頑張ってもせいぜい真ん中のクラスの自分と比較して最初から上のクラスに通っている子が多くて、彼らよりも勉強ができないということが悔しくなりました。勉強は苦手な分野だけど、言い訳をしたくなかったので頑張ろうと思うようになりました」



兄弟で釣りをしているよしださん（手前）（写真：よしださん提供）

5年生からはSAPIXから変えて希学園に通い始めたよしださん。中学受験では、優先度の高かった開成や海城には合格できず、第3志望だった巣鴨中学校・高等学校に真ん中くらいの成績で合格できたそうです。



巣鴨中入学式（写真：よしださん提供）

勉強ができなくなった高校時代

中学校に入ってからはより勉強を頑張ったよしださんはその努力の甲斐もあって、2年生の頃には学年250人中30番くらいの成績になり、3年生になると模試の数学で学年4位になるくらい数学に力を入れていました。



中3のときは模試の数学で学年4位だった（写真：よしださん提供）

将来は頭の良い人になりたいという思いがあり、漠然といい大学に入っていい企業に勤めたいと考えていたよしださん。しかし、高校に上がるタイミングで彼の中で2つの大きな転機があったと語ります。

「1つ目は、価値観の変化です。それまで勉強一本でやってきたのですが、自分の中で『ちょっと違うな』と思うようになりました。もう1つは、スマホゲームにハマったことが大きいです。うちは厳しめの家庭で、『ゲームは悪いものだ』という教えをされてきていたので、ゲームを買ってもらったことがあまりありませんでした。ですが、高校に上がるタイミングでスマホを買い与えてもらったので、それからは徹夜でゲームをやるような生活になり、高校の3年間はほぼ勉強をできなくなってしまいました」

中学校までは上位の成績だったよしださんの成績はあっという間に急降下。高校1年生では学年で下から10番目くらいの成績になり、高校2年生になってからは赤点を何個も取るようになってしまいます。勉強についていけず、学校が楽しくなかったことから、高校3年生の夏には「辞めても自分で大学受験できると軽く考えていた」という理由で学校を退学しました。

スマホゲーム漬けの日々が20歳まで続く

それからは、少しだけ数学の青チャートに手をつけるくらいで、ずっとスマホゲーム漬けの生活を送ったよしださん。ゲームと少しの勉強の日々を繰り返していた彼は、あっという間に2浪の年を迎えました。このあたりでようやく浪人して大学に行こうと思ったそうですが、その理由を聞いたところ、「どんな経緯だろうと大学受験は必ず通過しないといけないと思っていた」と語ってくれました。

ようやく塾に行こうと思い、いろんな予備校に通い始めた20歳のよしださんでしたが、勉強の仕方は一向にわからず、うまく成績が上がりませんでした。

「賢い人になりたいという目標は昔から変わっておらず、将来は東大に行きたいなと思っていました。ですが、高校2年生のときに受けたセンター試験の同日模試で、300点後半/900点しか取れなかったので、中学までやっていて偏差値が50くらいはあった数学以外はほぼ0からのスタートでした」

この年は東進衛星予備校に籍を置きながら個別塾などにも行って勉強を続けたよしださんは、高2時点よりも成績が上昇。センター試験でも400点後半/900点と半分は取れたものの、まだ納得のいく点数ではなかったためにどこの大学にも出願はせず、3浪を迎えます。3浪目もいろんな予備校に行って勉強を続けたものの、500点台/900点で、大学に出願はしませんでした。

しかしついに4浪目には、初年度の共通テストで581/900点を取り、「そろそろ合格が欲しい」と考えて信州大学の理学部を受験し、合格しました。2次試験の数学では85％の得点率だったそうです。

4浪目に信州大学に合格したよしださんでしたが、「まだ自分は上にいける」と思ったこともあり、大学に籍を置きながら東大を目指し、受験勉強を続ける決断をします。

「ある程度の大学に行くまでは受験を続けようと考えていました。両親は反対することはなくて、『頑張ったらいいんじゃない』という感じで応援してくれました。うちの家系は親族にも高学歴の人があまりいなかったので、自分がより高い学歴を得たいと思ったことも受験を続ける理由になったのですが、経済的な面では心配のない家庭だったのが受験を続けるうえでありがたかったです」

こうして東大を第1志望にして、5浪目は駿台予備学校に通ったよしださん。

着実に学力は伸びていたものの、共通テストが難化してパニックに陥ったこともあり、513/900点に終わり、この年の受験を見送ります。



5浪目に受けた河合塾の東大模試（画像：よしださん提供）

6浪目は河合塾で浪人を続行する決断をしたよしださんでしたが、このときくらいから少し考え方が変わってきたと語ります。

第1志望を東工大に変更

「今まで東大以外は考えていなかったのですが、だんだん現実が見えてきて、東京大学・京都大学・東京工業大学のどこかには行きたいと思うようになりました。東工大の模試ではC判定も取れましたし、共通テストを足切りにしか使わないのもあって東工大を第1志望にする決断をしました」

この頃には、夏・秋の全統記述模試で偏差値65程度に到達していたよしださん。10月くらいからは家庭教師のトライの個別指導に通うようになったこともよかったようで、先生の指導がぴったりはまり理科の点数が安定し始めました。

共通テストでは過去最高の629/900点を獲得。確かな自信を持って東京工業大学に出願したものの、結果は最低合格点から69点差で不合格でした。

それでも「頑張れば行けると思った」と語るように、次年度以降に手応えを持って、7浪目も家庭教師のトライの個別指導に通う決断をしました。

この年は前年から続く先生の指導が良かったこともあり、大きく成績が伸びます。

「夏と秋に受けた模試では東工大のA判定が出ました。河合塾の東工大模試もA判定まであと少しのB判定でしたし、赤本や過去問を解いた感じでもいけそうだと思いました」

この年には休学していた信州大学も退学し、退路を断ちました。

満を持して挑んだ共通テストでは694/900点という去年を超える点数で、特に物理では95点、化学では79点と、苦手だった理科で実力がついてきたことを実感する結果となりました。合格を万全にするためにも、滑り止めに慶應義塾大学の薬学部薬学科も受験する決断をして実際に受験します。

滑り止めのはずの慶應受験で失敗

しかし、この慶應の受験が、思わぬ失敗を呼び起こしました。

「実力を出し切れば合格できると思ったのですが、隣の席の子のペンがうるさく聞こえて、試験時間中ずっと気になってしまい、パニックになってしまいました。それで慶應に落ちたと思ってから、めちゃくちゃ落ち込んでしまって、勉強にまったく集中できなくなりました。慶應でのショックは東工大の入試の前日まで引きずってしまい、試験前日もまったく寝れなくなって、結局、東工大の受験を辞退するという嘘みたいなことになってしまいました」

慶應義塾大学は、最低合格点に14点足りずの不合格。後期試験では切り替えて北海道大学の工学部を受験したものの、こちらも最低合格点に24点差で届かず、惜しくも不合格となってしまいました。

こうして8浪目に突入したよしださん。まさかの全落ちとなってしまった7浪目を経て、この年は初めて「勉強が楽しいと思えた」と語ります。

「今まで浪人で勉強しているときも、ずっとゲームのほうが気持ち的な優先順位が上だったのですが、成績が上がって勉強面でわかることが増えて、この年は初めて勉強の優先順位のほうが上になりました。僕の集中力の限界は1日8時間なのですが、その時間はずっと勉強に充てることができたと思います」

前年度の受験でA判定は取っていたために模試は受けずに、1年間、家で独学で参考書をやっていたよしださん。メンタル的にも大変だったこの年は、それが原因で体調を崩すこともありましたが、共通テストでは新しく加わった情報で8割を取り、合計でも756/1000点を確保しました。

この年も前期で東京工業大学に出願し、滑り止めで慶應義塾大学の薬学部、東京理科大学の薬学部を受験します。

東京工業大学の入試では数学での計算ミスが響き最低合格点から65点差の不合格だったものの、無事慶應義塾大学と東京理科大学に合格して、ついに8浪で慶應義塾大学に進学する決意をしました。

早慶までなら、努力でもいける

受験を終えて、「もっと早く滑り止めの学校を受けたら良かったなと思いました」と語ったよしださんは現在、慶應義塾大学の1年生。

浪人して良かったことを「自分は大したことないと気づけたこと」、頑張れた理由を聞くと「中学生のときの頑張っていた自分のおかげ」と答えてくれました。

「いい意味で、人間には才能というのがどうしてもあるんだなと感じることができました。ただ、上のほうの大学を目指したからこそ、今の大学までたどり着けたというのはあるかなと思います。自分は大したことないですが、中学校までは勉強を頑張っていたので、人生で一回でも頑張っていたことが励みになっていました。『過去の栄光』という言葉は、あまりいい意味では使われませんが、そのおかげで頑張れるのであればいいことだと思います」

「浪人して謙虚になることができた」と語るよしださん。将来は、教育業界で勉強がわからない人に教える活動をしてみたいと考えているそうです。

「最近、『親ガチャ』の存在がよく言われていますが、身内に学力が高い人がいないと、受験をするうえではどうしても不利になってしまうと思います。でも、そのような状況でも勉強を続けるべきだと考えています。主観ですが、自分が慶應に行けたように、早慶までなら、努力でもいける範囲なのではないかと思うんです。

僕の家族や親戚を全員含めてもMARCH以上の大学に合格したのは僕が一人目でした。誰だって、やればできる、頑張れるということを自分の属性や、これからの勉強を通して伝えていければと思っています」

「高学歴」になるために8浪をして慶應義塾大学に入ったよしださん。

自身がこれまで努力して築き上げた経験を、これからは似たような境遇の人たちのために生かしていくのだろうと思いました。

教訓：誰だって頑張れば、それなりの結果は出る

（濱井 正吾 ： 教育系ライター）