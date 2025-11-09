◆第１０５回全国高校ラグビー兵庫県大会 ▽決勝 関西学院２９―７報徳学園（８日・神戸ユニバー記念競技場）

第１０５回全国高校ラグビー大会（１２月２７日開幕・花園）の兵庫県予選決勝は関西学院が２９―７で４連覇中の報徳学園を破り、５大会ぶり１０度目（３度の同点優勝を含む）の優勝を決めた。ディフェンスの堅さに加え、前半を反則０で無失点に封じるなど、規律を守るラグビーで７年連続決勝となった宿敵に快勝。８度目となる聖地では、１５年度大会以来３度目となる８強以上を目指す。

ノーサイドの笛が鳴り、関西学院フィフティーンが熱い抱擁を繰り返した。４年連続で敗れてきた報徳学園に完勝。応援団の声援に晴れやかな表情で応えながら、歓喜の涙を拭った。安藤昌宏監督（５５）は「前半のペナルティーが０だったことが一番大きかった。できすぎかもしれません」と納得の表情。８度目の花園出場にちなみ、選手の手で８度、宙を舞った。

１５―０で迎えた後半１３分、報徳学園のキックで自陣まで押し戻されたが、ＷＴＢ岸本結（３年）が一気にゲイン。パスを丁寧につなぎ、最後はプロップ根木健太郎（３年）がインゴールへ運び切った。「去年負けてから一発目のミーティングで、自分たちのアタックとは何かもう一回話し合った」とＣＴＢ西浦章博主将（３年）。昨年は安易にキックに頼り、好機を逃す場面が多かったと反省。新チームはスローガンを「徹」に決め、関西学院らしいラグビーを徹底的に追求してきた。

チーム強化の背景には、関学大との深化したつながりがある。昨年は高校、大学とも全国大会出場を逃したこともあり、新チーム始動から協力態勢を強化。毎週、平日に２度、合同で練習を重ね、強じんな肉体をつくり上げてきた。ＳＯ木山仁平（３年）は「大学生とフルコンタクトでプレーするのは怖い。その分、今日はフィジカル面で緊張することはなかった」と、練習の成果を強調した。

主将の西浦は同校が花園で８強入りした１５年度の９５回大会を見て、「関西学院でラグビーがしたい」と決意。猛勉強の末、小学２年時に初等部に編入し、夢をかなえた。「一人一人の能力だけで言うと、報徳学園の方が上。僕らがまとまることができたからこそ、勝てた相手だと思う」。聖地でのプレーへと夢は続いた。「ベスト８以上という目標へ向けて、徹底してやっていきます」。過去最高成績は２０１０年度の４強。新たな歴史を刻みに、花園へと乗り込む。（藤田 芽生）

〇…報徳学園は５年連続の花園出場を逃し、フランカー山口鉄心主将（３年）は「完敗です」とうなだれた。関西学院には２月１６日に行われた近畿大会の２回戦でも対戦し、１７―１９で敗戦。悔しさを忘れないために「２・１６」を合言葉としてきたが、同じグラウンドで前回以上の得点差をつけられた。山口は「１年間を通じて、個性の強い３年生をまとめきることができなかった」と唇をかみ、後輩に思いを託した。