◆バスケットボール ▽Ｂ１リーグ第９節 京都８７―８０茨城（８日・京都市体育館）

京都がホームで踏ん張り、連敗を２で止めた。６３―６６の最終第４クオーター（Ｑ）ラストプレー。主将の前田悟（２８）が、終了ブザーと同時に放った３ポイントシュートに成功し、京都市体育館が沸き返った。５分間のオーバータイム（延長戦）も前田は残り４秒で同点シュートを決め、ダブルオーバータイム（再延長戦）でも逆転３ポイントに成功。頼れる主将は「決める責任がある。これだけ負けている中でも応援してもらえるのは、当たり前じゃない」とブースターに感謝した。

反省は残った。第１Ｑに前田やもう１人の主将・チャールズ・ジャクソン（３２）らの活躍で１１点を連取するなど、前半は快勝ムード。だが、後半に失速する傾向は変わらず、今季３度目の３連敗を回避するのがやっとだった。就任１年目の伊佐勉ヘッドコーチ（５６）は「疲れじゃない。僕がアグレッシブになっていなかった」と、連敗続きで慎重になった自らの戦い方に失速の原因を求めた。

西地区１３チームで依然として最下位。前田は「ここから勢いをつけたい」と強調した。劇的な形で挙げた今季４勝目を浮上のきっかけにする。（田村 龍一）