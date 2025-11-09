◆全国高校サッカー選手権京都大会▽決勝 京都橘１―０東山（８日・サンガスタジアム）

京都橘が東山を１―０で下し、３大会連続１２度目の全国高校選手権（１２月２８日開幕）出場を決めた。決勝は４年連続の顔合わせ。延長前半６分にＤＦ西山朝陽（３年）がゴールを奪い、「因縁の対決」を勝ち切った。今季は新人戦、インターハイ予選、今大会と府内３冠を達成。全国大会では「国立に戻る」をテーマに、出場３大会ぶりの勝利を目指す。

長い笛を合図に、京都橘イレブンが優勝をかみ締めた。８０分を終えてスコアレスの展開。それでも、米沢一成監督（５１）が「勝てるとしたら（延長までの）１００分か、ＰＫと思っていた」と明かすように、粘り強く戦い抜いた。延長前半６分。フリーキックからの折り返しに西山が左足を合わせて決勝点。「ワンタッチに全てを懸けた。今までやってきて良かった」と、笑みがはじけた。

３連覇で府内３冠。府内では他校の追随を許さなかったが、通過点に過ぎない。昨年の全国選手権。国立競技場で行われた、帝京（東京）との開幕カードに１―２で敗れた。出場したＧＫ平誠都主将（３年）は「代表として出るからには勝っていかないといけない」と回想。悔しさを共有するため、部のＬＩＮＥグループのアイコンは敗戦時の写真のままだ。その日からのテーマは「国立に戻る」。同会場での試合は例年、開幕カードと準決勝以上。４強はもちろん「全国大会優勝に向かえるように」（平）と、歩みを止めずに突き進む。

３大会連続の全国切符をつかんだが、直近２大会は初戦敗退。西山は「京都の代表として恥じないように努力し、１つでも上に行きたい」と、必勝を宣言した。聖地・国立へ、帰還するだけで終わるつもりはない。（森口 登生）