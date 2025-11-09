◆第６１回京王杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月８日、東京競馬場・芝１４００メートル、良）

第６１回京王杯２歳Ｓ・Ｇ２は８日、東京競馬場で行われ、単勝１番人気のダイヤモンドノットが３馬身差の快勝で重賞初制覇を飾った。クリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝は先月の秋華賞から４週連続の重賞勝利。この日は４勝を挙げ今年１１４勝とし、全国リーディング首位の戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島厩舎＝に１勝差に迫った。

誰も止められない。ルメールはダイヤモンドノットを２番手から危なげない手綱さばきで重賞初制覇へと導くと、検量室前で金子真人オーナーとがっちりと握手。「楽勝でした。スタートがとても良かったので、２番手で我慢できて落ち着いて走れました。前走は負けてしまったけど福永厩舎のおかげでベストコンディションでした」と満面の笑みを浮かべた。

鞍上は先週土日で１０勝を挙げ、この日も４勝の固め打ち。秋華賞から続くＪＲＡ連続重賞勝利記録を４週まで伸ばした。さらに今週はＪＢＣクラシックをミッキーファイトで優勝と地方でも大暴れ。全国リーディングトップを走る戸崎に１勝差まで迫り、３年連続８度目の“定位置”もはっきりと見えてきた。

福永調教師も「若干行きたがるところがあったけど、いい感じで収めてくれて、これならと安心して見ていました」と手綱さばきに舌を巻いた。今後については回復具合を見ながら朝日杯ＦＳ（１２月２１日、阪神）を視野に入れる。

きょう９日はアルゼンチン共和国杯のスティンガーグラスなど９鞍に騎乗するルメール。無双状態は、まだまだ止まりそうにない。（石行 佑介）

ダイヤモンドノット 父ブリックスアンドモルタル、母エンドレスノット（父ディープインパクト）。栗東・福永祐一厩舎所属の牡２歳。北海道平取町・坂東牧場の生産。通算成績５戦２勝。総獲得賞金は５３３５万４０００円。重賞初勝利。馬主は金子真人ホールディングス（株）。