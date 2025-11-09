メッツ・千賀滉大投手（３２）について８日（日本時間９日）、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が「トレードすべきですか？」と“世論調査”を開始した。

昨オフの大型補強が実らず、今季は地区優勝はおろかポストシーズン進出すら逃したメッツ。先発投手陣の防御率４・１３はメジャー全体で１８位だったこともあり、今オフに大幅刷新する構えを見せているという。同サイトは「表面的には千賀とマクレーンを中心とした先発陣構築が可能に見える」としたが、「現実は厳しい」と千賀の故障の多さに着目した。

「メジャー１年目に好投を見せた後、２０２４年は肩とふくらはぎの故障で１試合の登板にとどまった。２０２５年の序盤は復活の兆しを見せ、防御率１・４７を記録したが、６月中旬にハムストリングを痛めて離脱。復帰後は別人のように崩れ、９試合で防御率５・９０、奪三振率２０・６％、四球率１２・７％と苦戦した。６回まで投げたのはわずか１試合。９登板中６試合は５回を投げ切れず、９月初旬には本人の同意のもとで３Ａに降格し、そこでも防御率４・６６と低迷してシーズンを終えた」

ＭＬＢ公式サイトの番記者によると、メッツ首脳陣は来季の千賀の状態を「予測不能」としている。今季も仮にチームがポストシーズンに進出していたとしても、千賀がロースター入りするのは複数の故障者が出た場合のみだったという。

そこで「トレード・ルーマーズ」は「もし他球団で完全復活を果たせば、痛恨の放出になる」としつつ、「メッツは先発の頭数はそろっているが、確実性の高い戦力を求めて動く意向を示している。千賀の不調と（けがの）リスクを考えれば、トレード放出という選択肢も浮上する」と予測した。最後は「メッツは千賀を信じて残すべきか？

それともリスクを回避してトレードで戦力補強を進めるべきか？」と締めた。