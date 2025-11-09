TBS浦野芽良アナウンサー（24）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。24歳の誕生日を報告した。

浦野アナは「11月5日 24歳になりました」と報告し「大好きな人たちと最高に幸せな1日を過ごしました」と振り返ると、ノースリーブのドレス姿の浦野アナが、ケーキやフラワーボックスで祝福を受ける様子などを披露。「大人になるとみんな仕事で忙しいし、家族とも離れてるから、誕生日は私にとって寂しさも感じる日です。でも離れていても愛あるメッセージをたくさんもらえて、次の1年間も頑張ろうと思える日でもあります!」と続けた。

また「ちなみに前日の4日は私の父の誕生日!」と明かし「誕生日を祝いたくて弾丸帰省しました」と父とのツーショットも載せた。

最後には「24歳はもう少ししっかりとした大人な女性を目指します」と抱負を記しつつ「そんな私の24歳初やらかしは、服のシールがついたまま出社したことです。誰も教えてくれませんでした」と告白。「24歳の浦野もよろしくお願いいたします」とあいさつした。

フォロワーからは「ノースリーブ最高です」「お父さんかっこいいね!」などのコメントが寄せられた。