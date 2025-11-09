パティシエ鎧塚俊彦氏（60）が8日、インスタグラムを更新。女子マラソン五輪メダリストで、6月に日本陸上競技連盟会長に就任した有森裕子氏（58）とのツーショットを公開した。

鎧塚氏は「有森裕子さん、岡山市民栄誉賞おめでとうございます」と、7日に出身の岡山市から市民栄誉賞が贈られた、有森裕子氏を祝福。「写真は先日NOBU東京にて有ちゃんの東京2025世界陸上のお疲れ様会と私の誕生日を祝って頂いた時のショットです」とつづり、有森氏との笑顔のツーショットを公開した。

続けて「有ちゃんの『全ての方に感謝する大会。トータル的には大成功だった』の言葉は立派でした。有ちゃんの見た世界陸上6日間で約62万人、超満員の興奮は有ちゃんの苦労を知っているだけに彼女にとってどれ程の意味があったかは想像を絶します」と思いをつづった。

そして「私も良き刺激を受けて『大成功だった』と胸を張って言える人生目指して頑張ります！！」と誓った。

この投稿に「有森裕子さんおめでとうございます。トシさんのご活躍も素晴らしいですね」「何だか焼けちゃうツーショット」「トシさんは既に大成功されてますよ」などのコメントが寄せられている。