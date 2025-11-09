M!LK吉田仁人、佐野勇斗主演『ESCAPE』にゲスト出演 黒髪にイメチェン「本当にありがたいお話」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの吉田仁人が、桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（毎週水曜 後10：00）の第6話（12日）とHuluオリジナルストーリーに出演することが9日、発表された。
【場面写真】楽しそう！ハロウィンを楽しむ結以（桜田ひより）たち
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。
吉田は、主演を務める佐野が所属するM!LKのリーダー。グループ活動のみならず、ソロ活動も積極的に行い、映画、ドラマ、舞台と俳優としても活躍している。昨年放送された単発ドラマ『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』（2024年12月29日放送／中京テレビ）では、主人公の幼なじみで四日市の鉄道運転士・杉内翔平役を演じ、同作は『東京ドラマアウォード2025』でローカル・ドラマ賞を受賞した。吉田の日本テレビ系のドラマ出演は今回が初めてとなる。
吉田が演じるのは、医薬品補充業者として岩瀬遥（堀部圭亮）が院長を務める岩瀬医院に出入りしている紺野泰輝（こんのたいき）役。真面目で人懐っこい性格から、岩瀬や看護師たちとはすっかり顔なじみの関係である。そんな岩瀬医院には体調を崩した結以と大介が身を寄せているが、紺野と大介の間には過去にある出来事があった。
そして、第6話放送終了後にHuluで独占配信となるHuluオリジナルストーリー『ハチとリンダ』が放送されることも決定。逃走劇を繰り広げる中で、本編では描かれない2人の“逃走中の日常”を、オリジナルストーリーにてたっぷりと届ける。ドラマの中で描かれなかった“空白の時間”を描くことで、エピソードの間を補完して、より本編が楽しめる仕掛けになっている。ドラマの中で描かれていない過去の秘話、本編とつながるエピソード、そして登場人物の“秘密”に関わる衝撃の新事実も収められ、第1話には紺野も登場する。
【佐野勇斗＆吉田仁人コメント全文】
――お会いするのはいつぶりですか。
佐野：昨日ぶりです（笑）。
吉田：半日くらい前にM!LKの仕事で会ったばかりです（笑）。
――クランクインを迎えたお気持ちは。
吉田：今日は〇〇〇（※ネタバレ）だけなので（笑）、本格的な共演は後日ですね！ドラマ
『ESCAPE』に出演させてもらうと知ったのが4日前くらいだったんです。髪の毛が青色だったのですが、さすがに役になじめないと思い黒にしてきました。こうやってメンバーの出ているドラマに出演するという機会はなかなかないので、本当にありがたいお話です！
佐野：（塩崎 ※崎＝たつさき）太智くらいか。あれ以来だ！
吉田：そうそうそう！
佐野：今後もこうなっていったらいいよね。「M!LKの誰かがドラマに出る時はメンバーが出る！」みたいな！
吉田：確かに面白いね！
