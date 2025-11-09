元NMB48でモデルの上西怜（24）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。NMB元メンバーの安田桃寧（24）とカフェに訪れた様子を投稿した。

「ももちとカフェ」と記し、カフェラテやケーキを満喫。タートルネックの白い長袖ニットトップスに、ベージュの細かいドット柄ロングワンピースをコーディネートしたファッションで、上目遣いで見つめるショットを披露した。

また、別の投稿では白の着物姿を公開。親子丼をほおばっただけでなく、「あ〜ん」からの「あ〜げない」もカメラに向かって実践。「おいしかった〜」と笑顔も見せた。

ストーリーズではモデルを務める通販サイトDRW（ドロー）の黒いランジェリーとニーハイストッキング姿もアップした。

ファンやフォロワーからも「ツーショットめちゃめちゃ最高に可愛い」「ふたりとも可愛すぎる」「破壊力がすごい」「ガーリーとても似合ってます」「やっぱあーげないっ！って感じのところ好き」などのコメントが寄せられた。

上西は16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。今年4月の卒業後も、通販サイトDRWのランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。