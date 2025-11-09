相葉雅紀、初対面のtimelesz猪俣周杜＆松島聡にアイドルとして助言 奇跡的な展開に「やっぱりすごく“持って”ますよね！」
嵐の相葉雅紀がMCを務める9日放送のテレビ朝日系『相葉マナブ』（毎週日曜 後6：00）では、ゲストにオシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（毎週土曜 後11：00）の主演・松島聡（timelesz）と同作に出演中の猪俣周杜（timelesz）を招き、番組恒例の「松茸狩り」を届ける。相葉、バイきんぐ・小峠英二、ハナコ・岡部大、あばれる君、そして松島と猪俣は長野・上田市を訪れる。
相葉は「猪俣くんは初ですよね。聡ちゃん（松島）は（番組に）来たことあるよね？」と問うが、実は松島も番組初出演。相葉との関係性を聞かれると「僕はいろいろと番組やイベントでご一緒させていただいています」（松島）と答えるが、猪俣に関してはなんと初対面。猪俣は共演が楽しみなあまり、収録日の前日に相葉の夢を見たそうで…（!?）「相葉さんは、優しい太陽みたいなイメージだったんですけど…」と、まさかの夢の内容を打ち明け、オープニングから大盛り上がりとなる。
番組で過去5回トライしている「松茸狩り」だが、2022年はなんと合計34本ゲットの大収穫祭に。「松茸に慣れちゃった！」と相葉も満面の笑みで振り返るも、一昨年は4本、昨年はなんとゼロと不振続き…。今年は何とか巻き返したい一同だが、初挑戦となる猪俣は「運がいいのでいち早く僕が見つけます！もう松茸がある雰囲気を感じています」と堂々宣言する。これを聞いた相葉は「勢いのある後輩たちが、“持ってる”か“持ってないか”が今日で分かる！」とプレッシャーを与える。
さっそく6人は松茸狩りの名人と一緒に緑深き山中に足を踏み入れる。主にアカマツの根に発生する松茸を見つけるコツは、落ち葉の膨らみ。そのため、斜面の下からこんもりとした膨らみを探すことが大事とのこと。特に日当たりがよく、風が通る環境に生えやすいとのことで、名人が松茸ポイントに案内。相葉をはじめ、松島と猪俣も「どこだろう？」と急な斜面で落ち葉をめくり続ける。
ここで松島の「相葉に負けないこと」のアンケートが紹介されることに。それが「恥じらいなく表情筋体操ができる」といったもので――。「恥じらいなくやることでその日のコンディションが決まる」（松島）とアドバイスされながら、相葉も松島とともに表情筋を活性化させるべく変顔＆雄叫びを披露するが、これが「放送事故！」（松島）レベルに。小峠から「斜面でやることじゃない！」と猛烈ツッコミが入る事態となる。
その後も引き続き、強いまなざしで地面を見つめ、手作業で松茸を探し続ける一同は、徐々に不穏な空気が…。名人いわく、今年は例年より雨が少なかったせいで、収穫のベストタイミングは1週間後。松島は「僕、1週間後のスケジュール空いてますか？」とスタッフに尋ねるほど前のめりに（!?）しかし相葉は「聡ちゃんと猪俣くんは“持ってない”ということで…」とダメ出し。「ちょっと待ってください！“持って”ますって！」と、2人の落ち葉をめくる手はさらに進む。
やがて相葉たちが「見つけたいなぁ…」とあきらめムードとなったそのとき、まさかの奇跡が起こって――。一体、記念すべき“初松茸”をゲットしたのは誰なのか。
またこの日は、「相葉くんに憧れている」という松島から、相葉のまるでマザー・テレサのような（!?）優しさあふれるエピソードが明かされる。相葉と松島が“師弟”の契りを交わすことに。さらに、アイドルとして大事にしていることなどを相葉が助言し、timeleszの新メンバーとなった猪俣も大いに感銘を受ける。真剣な表情で相葉の話に聞き入る2人の姿は、土瓶蒸し、松茸ごはん、松茸ピザといった、松茸尽くしのぜいたくな料理と併せて注目だ。
■出演者コメント
▼相葉雅紀
猪俣くんとは今回が初めましてで、とてもお会いしたかったのでうれしかったです。聡ちゃん（松島）とは、他の番組でも一緒になっていて、交流もあるので、この番組にも来てもらっている感覚でいました。(笑)そんな2人と松茸を狩れたのは、すごく楽しかったです。ほんわかとしたステキな時間を過ごせましたが、その中でも奇跡が起こって…やっぱりすごく“持って”ますよね！
松茸はとってもおいしかったです。僕らの経験したことある今までのとは違う焼き加減で松茸を食べたので、プロが調理してくださった、松茸本来の味や香りというものを改めて知れてよかったです！
▼松島聡
まさかの奇跡が起きました！ぜひご確認ください!!
松茸は本当においしかったです！だけど食事って、何を食べるかも大事ですが、やっぱり誰と食べるかが一番大事。今回、相葉くんを筆頭にマナブメンバーの皆さんとご一緒にいただけたことが一番だと思っています！すごく心に染みた松茸でした。
以前に『帰ってきたぞよ！コタローは1人暮らし』（2023年）に出演させていただいた際に、コタロー役の川原瑛都くんから『相葉マナブ』の魅力をずっと聞かされていました（笑）。すごくアットホームな雰囲気の中で、いろいろなことを学べるということを聞いていましたので、ようやく僕もその空気感に触れられました。また、ぜひ呼んでいただきたいです！
▼猪俣周杜
東京とは違った、自然に囲まれた中で松茸狩りをできて、心が浄化されました！それに、相葉さんにお会いできて、本当に心からうれしかったです。助言やアドバイスもいただけたので、それを生かして今後も頑張っていきたいと思います！
ところで…相葉さん以外は、髪型がドレスコードなのでしょうか（笑）
▼小峠英二
今まで食べた松茸とまったく違いましたね。かめばかむほど出てくるうまみや食感など、初めての経験でしたがとてもおいしかったです。
▼岡部大
採れたての松茸を炭火で焼くと、こんなにもおいしいんですね！まだ口の中にふわっと味の余韻が残っています！ホンネを言うと…もっともっと食べたかったです（笑）！
▼あばれる君
これからは松島聡くんを“松茸聡くん”と呼ぼうと思っています！
