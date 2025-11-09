渡辺謙、長野の自宅を初公開＆妻がテレビ初取材 芸能界の父・山崎努からのメッセージに涙
俳優の渡辺謙が、きょう9日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演。3人の後輩俳優が知られざる素顔を語るほか、長野の自宅にまつわるエピソードを妻がテレビ初告白する。
【番組カット】思わず涙を流す渡辺謙
番組では、3人の後輩俳優が渡辺の素顔についてコメント。話題作で共演した横浜流星や、共演をきっかけに自宅に遊びに行く仲になったという坂口健太郎は、大先輩でありながら常に思いやりを持ち、後輩に寄り添う渡辺の懐の深さがあらわれたエピソードを披露する。25年来の付き合いがある妻夫木聡は、自身が撮影をおこなっていた現代劇の現場に、ちょんまげ姿であらわれた渡辺との“気さくすぎる”思い出を明かす。
現在愛犬とともに夫婦で生活している長野県の自宅の様子を初公開する。こだわりの詰まったモーニングルーティーンや、坂口が「心をゼロにできる」と語った、くつろぎの空間の魅力が披露される。さらに、妻をテレビ初取材。知られざる素顔の数々が明かされ、スタジオは大盛り上がり。「〇〇を越えると関西弁になる」という意外な一面や、6人の孫の前で見せる両親譲りのとあるふるまいに関するエピソードが紹介される。
後輩・横浜が、渡辺の芝居に感じる遊び心について言及すると、坂口はその真意を紹介。そこには数々の作品で活躍してきた渡辺だからこそたどり着いた、演技に対するとある持論があった。そして、渡辺は役者としての仕事に関する、舞台と映像作品との違いを熱弁。緻密（ちみつ）な努力と自由な心が培った渡辺の“演技論”は見どころとなる。
番組では渡辺が駆け出しのころから強い影響を受け、“親父”のような存在として慕う俳優の大先輩・山崎努（※崎＝たつさき）からのメッセージを紹介。渡辺の失敗を恐れず挑み続ける姿勢に感じていたとある思いを明かした山崎に、渡辺は思わず目頭を熱くする。山崎が、今だからこそ渡辺に伝えたいという激励の言葉に、「その背中を追いかけてきた」という渡辺は何を思うのか。
