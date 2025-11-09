レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のラウンドガールなどで活躍するモデル水神きき（27）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。1戸建て“田舎体験”の様子を投稿した。

都心から車で約70分の千葉・香取市にある施設を訪れた。茶色のビキニ水着にグレーのサウナハット姿でサウナを満喫するショットを公開。「収穫体験、BBQ、サウナ、レトロゲーム遊びが盛りだくさん 1日じゃ遊びきれないよね 近くに佐原小江戸があって、雰囲気も格別だったな」とつづり、和室の畳に寝転んだり、サツモイモ掘りを行ったり、佐原の街並みを楽しんだりした写真も披露した。

また、自動車レースの「SUPER GT」最終戦で「卒業式を開いてくださり、本当にありがとうございました 皆さまの温かいお気持ちに包まれた、かけがえのない時間でした このチームは笑顔も涙もすべて、大切な思い出として心に残っています 改めて、このチームで過ごせたことを誇りに思います」と感謝の気持ちに加え、花束を受け取った写真を披露。さらに、AI昨日を利用した、雨や雪景色の写真なども投稿した。

ファンやフォロワーからも「超美人」「めっちゃスタイルいいー」「肌が綺麗」「美しい」「もともとがAI並みに綺麗」などのコメントが寄せられた。

水神は東京都出身。格闘技の「K−1ガールズ」やシュートボクシングの「シュートガールズ」、カーレースのレースアンバサダーなどを務め、盛り上げる様子やプライベートショットなどをSNSで発信している。趣味はサウナ、旅行、大型バイク。特技はチアリーディング。身長170センチ。