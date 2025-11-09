

東京都府中市の商業施設「ミッテン府中」のフードコート「MUCHU-PARK」を訪問する（筆者撮影）

フードコート愛好家の鬼頭勇大さんが、さまざまな街のフードコートを訪れる本連載。

今回は、東京都府中市の商業施設「ミッテン府中」のフードコート「MUCHU-PARK」を訪問する。

府中ってどんな街？免許、競馬、東芝…

多摩地域に属する府中。「どんな印象の街？」……と聞けば、人によってさまざまな答えが返ってくるだろう。

運転免許証を持っている人であれば、まず免許センターのある街というイメージがあるはず。その他、日本ダービーやジャパンカップといったGIレースを数多く開催する日本最大の競馬場「東京競馬場」もある。公営競技でいえば、競馬だけでなく多摩川ボートレース場も府中市だ。



府中にどんなイメージを持っているだろうか？（筆者撮影）

また、企業では東芝の“城下町”としても知られる。大正期以降、都内の中心部でどんどんと人口が増加し、それに伴い土地が不足する中で前述の競馬場や多磨霊園、刑務所などがどんどん建っていき、その流れの中で東芝も工場を開設、1941年に操業を開始した。その後、1961年には市内に「東芝町」という地名も誕生している。

住民基本台帳によると、2025年10月1日時点で市の人口は26万2259人。多摩地域では八王子、町田に続く3位の人口である。主要駅は中心部にある京王電鉄の府中駅で、ミッテン府中も同駅の目の前に位置する。



ミッテン府中（筆者撮影）

三越伊勢丹→ノジマに運営が移って大復活

ミッテン府中は2021年6月、伊勢丹府中店の跡地にグランドオープンした。前身の伊勢丹府中店は、1990年代の府中駅再開発に伴い高層棟にテナント出店する形で1996年にオープンしていた。同じフォレストサイドビルの中には、低層棟で専門店街の「フォーリス」も同時期にオープンしている。



フォーリスは低層棟の専門店街だ（筆者撮影）

当時、多摩地域最大級の百貨店として注目を集め、地下の改装なども行ってきたが、三越伊勢丹ホールディングスが業績不振に伴い閉店を発表。20年以上にわたりオープン初年度の売り上げを上回ることができず、最終的にはその半減程度に低迷したという。

最終的に2019年9月をもって閉店し、ミッテン府中がグランドオープンしたのは約2年後の2021年6月。地域住民によると、それまでの期間は同じ建築物内のフォーリス側との接続部にはシャッターが下ろされ、駅周辺の動線も非常に悪くなっており、“復活”を心待ちにする人も少なくなかったという。

ちなみにミッテン府中を運営しているのは、家電量販店チェーンを展開するノジマ。JR系でも百貨店系でも、イオン系でもないかなりレアなケースといえる。

さて、ミッテン府中とフォーリスが共存するフォレストサイドビルには、フードコートが2つ営業している。

1つが、フォーリス1階にある「FOREST SIDE TABLE」。



FOREST SIDE TABLEはクラシックな王道系フードコートだ（筆者撮影）

こちらはモスバーガーにはなまるうどん、ミスタードーナツなど、いわばクラシックなフードコートとして定番のラインナップがひしめいている。席種としても一般的なテーブル・イスが中心となっており、安心感にあふれ、普段使いにはうってつけである。

今回の主役・MUCHU-PARKへ！

ミッテン府中の9階まで上がると、いよいよ今回の主役・MUCHU-PARKがお出ましだ。



今回の主役・MUCHU-PARK（筆者撮影）



ミシュランシェフ監修のスパイスカレーが気になる（筆者撮影）

ミッテン府中のグランドオープンから3カ月ほど遅れて開業したMUCHU-PARKは、全340席。名前に「PARK」とある通り、公園的なイメージなのか、見晴らしがよく開放的なスペースのところどころに緑のあしらいがある。



緑のあしらいが素敵だ（筆者撮影）

また、奥の一角にはファミリーゾーンがあり、離乳食コーナーやベビーカーがあってもゆったりと利用できる座席、さらに小上がりゾーンもある。



お子様連れ専用のエリアも（筆者撮影）



靴を脱いでゆったりと（筆者撮影）

全9テナントのラインナップを見る

フードコート内の店舗は全9テナント。フォーリス1階のFOREST SIDE TABLEとは対照的に、広く店舗を展開するチェーンは少なく、うどんがない。

とはいえラーメンの「拉麺屋辰之助」にくわえ、ちゃんぽんの「野菜日和 じげもんちゃんぽん」があり、麺類は充実している。



全9テナントはこんな感じ（筆者撮影）



拉麺屋 辰之助（筆者撮影）



名前通り、ナルトがどっさり！（筆者撮影）



麺類のテナントが充実している（筆者撮影）

肉好きにはたまらないフードコートかも？

肉系テナントも目立つ。焼肉丼をメインに扱う「大阪焼肉 ふたごや」、ステーキとハンバーグの「モンスターグリル」、あとは鶏料理に絞った「国産鶏料理 鳥八」と、このテナント数とはいえ3割を肉専門店が占めているのはなかなかまれなのではないか。



大阪焼肉 ふたごや（筆者撮影）



モンスターグリル（筆者撮影）

ちょっと珍しいところでは、台湾スイーツと料理の「台北茶房」、もっと珍しいところだと「グッドラックカリー」は、ミシュランガイドの「星付きシェフ」である掛川哲司氏が手掛けたスパイスカレーの店である。



ミシュランガイドの「星付きシェフ」である掛川哲司氏が手掛けている（筆者撮影）

席数もテナントも、決して大規模なわけではない。しかしキラリと光るテナントが多い、非常に魅力的なフードコートである。だいたいフードコートは地階、もしくはあっても3階などが多い中、9階という高層階にあるのも特別感をくすぐられる。

実食、ミシュランカレー！

そんな中でまず選んだのは、グッドラックカリー。

私のような庶民からすると、ミシュランの威光をかざされた時点でもうおいしそうに感じてしまうのである。フードコートでスパイスカレー、それもインドなどエスニックな雰囲気ではなく、無国籍な感じもなかなか珍しい。あとは台湾料理でも合わせようか。

今回は、たこ焼きの「あずまや」でも注文してみる。フードコートのたこ焼き店はそう珍しくないが、このブランドは初めて見かけた。あと、なんだか素材にこだわっていそうなのと、選べる味付けの種類が膨大なのも面白い。

何より、冒頭でふれたように府中は競馬場・ボートレース場の街。とはいえギャンブルには疎い私にとって、こうした競技場は何となく、スナックを楽しむ場所というイメージがある。



あずまや（筆者撮影）



今回はカレーに加えてたこ焼きもチョイスする（筆者撮影）



ワクワクが止まらない（筆者撮影）

FOREST SIDE TABLEと比較して、高層階にあるからか人は多いものの、席が取れず途方に暮れるほどではない。ほどよい回転率で、席は難なく見つけられた。ざっと見ていて、通常席、カウンター席にハイテーブルなど、ファミリー席以外にもそれなりにバリエーションは豊かである。



今回は府中在住の友人に周辺を案内してもらっていたので、食事も共に。そのため、いつもより食卓が豪華である。それぞれまったく毛色が異なるメニューを食べられるのもまた、フードコートの素晴らしさだ（筆者撮影）

さて、今日は府中在住の友人に案内してもらい、彼は拉麺屋辰之助でラーメンを注文していた。この店、ナルトラーメンというインパクト大の商品もあり、確かにちょっと気になった。

まずはカレーから。2種類のあいがけで、ベーシックなバターチキンカレーと、スルメイカとトマトのモッツァレラカレーを選んだ。



バターチキンカレーと、スルメイカとトマトのモッツァレラカレーを選んだ（筆者撮影）



クセが強くなく食べやすい（筆者撮影）

スパイスカレーではあるものの、そこまでクセが強くない。かなり日本人の口に寄せたスパイスカレーという感じ。バターチキンカレーは肉がそれなりにゴロゴロと入っている。

出色はスルメイカとトマトのモッツァレラカレーで、塩気が強いけれどイカの磯っぽい風味とカレーの相性がかなり良い。そこにトマトのさっぱりとした感じも乗っかっておいしい。キューブのモッツァレラチーズと、スパイスのじゃりじゃり感もあって味わいだけでなく食感も楽しめる。さすが、ミシュランの認めたシェフ様である。

未知の味「豆花」に驚く

台北茶房では鶏肉飯（ジーローハン）に、豆花（トウファ）というスイーツとお茶が400円でセットになるのでそれをつけた。いずれも初めて食べた。

台湾料理で知っているルーローハンは甘めなイメージだが、ジーローハンはネギ油が効いていて、塩味でこれまたおいしい。ちょっと煮込んでいるのか、タレでふくらんだのか、コメが若干柔らかめな感じ。



鶏肉飯（ジーローハン）（筆者撮影）

豆花は、思ったよりしっかり豆腐で驚いた。杏仁豆腐系かと思ったら、ふだん慣れ親しんでいる豆腐にかなり近く、それが甘い汁につかっていて結構不思議な味わいだが、あんみつみたいなものか。タピオカがたっぷりで食べ応えがすごい。



豆花は思ったよりしっかり豆腐で驚いた（筆者撮影）

そして忘れたころに、たこ焼きが到着した。オーソドックスなソースと明太ソースの2種類を選んだ。銀だこの外カリな感じではなく、ぺちゃっとした食感もまたおいしい。



ぺちゃっとした食感もおいしい（筆者撮影）

郊外フードコートの底力を実感

再開発と聞くと、都心部のプロジェクトが大きく取りざたされがちで、近年はそれに伴って華々しいフードコートも数多くオープンしている。しかし、郊外にも素敵なフードコートはたくさんある。

そんな郊外の底力を感じた、MUCHU-PARKでのひと時であった。

（鬼頭 勇大 ： フリーライター・編集者・フードコート愛好家）