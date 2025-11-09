レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技RIZINガールなどで活躍するモデルの花乃衣美優（25）が8日、自身のインスタグラムを更新。水着ショットを投稿した。

「黒の水着はあまり着ないからレアなの」とつづり、黒基調のチェック柄ひもビキニ水着姿を公開した。

また、別の投稿では「ギャルパラ＋10月号を担当させて頂きました」と明かし、白いウサギのかぶりものに、透け感のあるレース生地のワンピース姿を披露。座りこんだ上目遣いショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「黒だと大人っぽい」「激可愛い」「最高だぁぁ」「最強キュート癒されます」「お人形さんみたい」「えちえち」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。現在は自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めており、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活躍しているが、今季限りでの卒業を明言している。