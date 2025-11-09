元アイドルグループ「アイドルING!!!」メンバーで、元福井テレビアナウンサーのウェザーキャスター田辺真南葉（24）が8日、自身のインスタグラムを更新。番組出演後のオフショットを投稿した。

「OA終わりにお出かけした日」と題し、仕事終わりに白のニットトップス姿で笑顔見せたショットや、クレープを手にしたウインクショットなどを公開した。「会社周辺もしっかり紅葉しています！ この日は風が強く、日が落ちると寒くてぷるぷるしました 最近は昼間日差しがでて過ごしやすくても朝晩はぶるっと冷える日が続いていますね、みなさんもお出かけの際はしっかりと防寒対策してくださいね！ 私は冬の必須グッズはもこもこ靴下ともこもこ腹巻きです」とつづった。

別の投稿では首元にリボンが付いた白ブラウスに黒スカートの衣装や、オフホワイトのニットトップス姿などもアップした。

ファンやフォロワーからも「めちゃくちゃオシャレ美人」「ウィンクたまらなく可愛い」「ウインク真南葉にメロメロ」「可愛い顔可愛い唇」「脚が最高」「刺激が強すぎる」「破壊力すごい」「ニットもリボンも可愛い」「ぷるぷるもこもこ」「パンスト脚もキレイ」「心がポカポカ」「ドキュン」などのコメントが寄せられた。

田辺は東京都出身。17年に女性アイドルグループ「アイドルING!!!」発足メンバーとして活動を開始。18年にCDデビュー。19年の「日本制服アワード」女子部門準グランプリ受賞。21年には進学した日大の「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で審査員特別賞などを3つの賞を受賞し「神戸コレクション」にも出演。22年にフジテレビの学生キャスターオーディションに合格し、BSフジの番組に起用。23年4月にフジテレビ系列の福井テレビにアナウンサーとして入社。今年7月にウェザーニュースキャスターへ転身し、気象情報番組「ウェザーニュースLiVE」に出演中。特技はバレエ、料理。趣味は神社巡り、筋トレなど。愛称は「まなっはー」。身長167センチ、血液型A。