【よーじや福袋2026】約23,000円相当♡人気香りアイテムが詰まったセット

京都発のライフスタイルブランド「よーじや」から、毎年大人気の福袋「よーじやハッピーバッグ2026」が登場します。香り豊かなヘアケアや入浴料など、約23,000円相当のアイテムが詰まった豪華な内容♡限定デザインのトートバッグや缶バッジには、今年誕生したキャラクター“よじこ”が登場！予約は2025年11月30日(日)10:00からオンラインで受付開始。数量限定なので、早めのチェックがおすすめです。

香りに癒される人気シリーズが勢ぞろい



福袋の中には、よーじやの人気香りシリーズ「まゆごもり」「はなほのか」「ゆずつやや」のヘアケアやボディソープ、ハンドソープなどがラインナップ。

さらに、メイク落としの「su-ha ディープクレンジングジェル」や泡状洗顔料「su-ha スムースアップホイップ」も入った、スキンケアにも嬉しいセットです。

内容はA・Bの2パターンで、どちらも税込10,000円。23,000円相当の充実した福袋です。

【BOTANIST×YOLU】2026年福袋が登場♡ヘアもボディも贅沢ケア♪

限定デザインバッグ＆缶バッジにも注目♡



コットントートバッグ

缶バッジ ※3種からランダム1点

今年の福袋には、「よーじやハッピーバッグ2026」限定のコットントートバッグと缶バッジが共通で入っています。

缶バッジは3種類の中からランダム1点が入っており、どれが当たるかは開けてからのお楽しみ♪バッグには、2025年に誕生した新キャラクター「よじこ」がデザインされていて、日常使いにもぴったりの可愛さです。

オンライン・店頭どちらでも購入OK！



～パターンA～

～パターンB～

オンライン予約は2025年11月30日(日)10:00から、よーじや公式オンラインショップをはじめ、ジェイアール京都伊勢丹や遠鉄百貨店などの各オンラインストアでも受付。

店頭予約は12月1日(月)～12月31日(水)、受け渡しは2026年1月1日(木・祝)以降となります。店頭販売も数量限定で、新年初のお楽しみとして人気が高いアイテムです。

心まで満たされる新年のご褒美福袋



香り、スキンケア、癒しアイテムが詰まった「よーじやハッピーバッグ2026」は、自分へのご褒美にも、大切な人へのプレゼントにもぴったり。

京都生まれの上品な香りに包まれながら、新しい年を穏やかに迎えてみませんか？数量限定のため、気になる方はぜひ早めの予約を♡開ける瞬間のワクワク感も、一年の始まりを明るく彩ってくれそうです。