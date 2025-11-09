グラビアアイドルの三田悠貴（27）が8日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。等身大抱き枕カバーの一般発売開始を告知した。

「お待たせしました 等身大抱き枕カバーの一般販売が開始されました」とつづり、3種類のビキニ姿がデザインされた抱き枕写真をアップ。来月13日には抱き枕カバーイベントに水着姿で登場することも明かし、「特典によってはデートプランもあるみたいです 会いにきてね〜待ってる」とランジェリーショットを添えて明かした。

また、別の投稿では「いつしかコーヒー飲めるようになっちゃった」とGカップのバストが際立つピチピチトップスでコーヒーを飲むショットや、水色のビキニで胸の谷間を寄せたカレンダーショットなどもアップした。

ファンやフォロワーからも「肌がキレイでゆで卵みたい笑」「大人になった証です」「エチエチ」「超キュート、超美人、超セクシー」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。