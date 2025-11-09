アイドルグループ「SUPER☆GiRLS」の鎌田彩樺（あやか、22）が8日までに、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。雑誌のグラビアショットを投稿した。

「初めてのグラビア」とつづり、オーシャンビューホテルの部屋で、黒いビキニ水着ポニーテールショットや、風船を手にした紺のランジェリー姿を公開。「SUPER☆GiRLS結成15周年をここちんとお祝いしていただきました とってもドキドキだったのでゲトしたよ〜とか感想とか伝えてくれるのが本当に安心するし嬉しい 皆さんのおかげでできた初めての経験とっても楽しくて素敵でした〜ありがとうございます、、！」と感謝の気持ちを記し、メンバーの田中相（ここな、20）とグラビアに登場したことも報告した。

ファンやフォロワーからも「美し過ぎます」「スタイル抜群」「美スタイル」「かわセクシー」「ナイスボディですね」「ダイナミック」「セクシーショット」「へそも可愛い」「全方向美女」「胸元に目が」などのコメントが寄せられた。

鎌田は広島県出身。幼少期からアイドルに憧れ、小5だった13年にレプロアスター入所。17年に劇団「ローファーズハイ!!」で初舞台。19年には高校受験のため退団。21年5月にレプロエンタテインメントを退社。22年に開催された「SUPER☆GiRLS超絶オーディション!!!!!!」に参加し、23年1月に第6期メンバーとして加入。今月4日発売の「週刊ヤングマガジン」で自身初の巻末グラビア登場。現在はエイベックス・マネジメント所属。特技はタップダンス、新体操、バレエなど。好きな食べ物はアイス、チョコレート、から揚げ。愛称は「あやち」「あやちゃん」。