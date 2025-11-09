ＭＬＢは８日（日本時間９日）、公式Ｘで今季の新人ランキングトップ１０を発表。ドジャース・佐々木朗希投手（２４）は８位に名前が挙がった。

若手有望株などの情報を発信する「ＭＬＢパイプライン」が将来的な価値に基づいて定めたもので、「２０２５年のルーキーは規格外の才能ぞろいだった」とした。

朗希は今季、レギュラーシーズンでは１０試合（８先発）の登板で１勝１敗、防御率４・４６。５月から右肩痛で長期離脱となった。それでも、リハビリの過程で一時的なリリーフ転向を決断。ポストシーズンでは守護神として９試合で０勝０敗２ホールド３セーブ、防御率０・８４と躍動した。

９位には最速１０４・３マイル（約１６７・９キロ）を誇り、オールスターにも選出されたミジオロウスキー（ブルワーズ）が選ばれたが、朗希は潜在能力で怪物ルーキーを上回る評価を得たことになる。新人トップ１０は以下の通り。

〈１〉Ｒ・アンソニー（レッドソックス）

〈２〉Ｎ・カーツ（アスレチックス）

〈３〉Ｊ・ウィルソン（アスレチックス）

〈４〉Ｃ・バーンズ（レッズ）

〈５〉Ｃ・ホートン（カブス）

〈６〉Ｍ・マイヤー（レッドソックス）

〈７〉Ｃ・モンゴメリー（ホワイトソックス）

〈８〉佐々木朗希（ドジャース）

〈９〉Ｊ・ミジオロウスキー（ブルワーズ）

〈１０〉Ｄ・ボールドウィン（ブレーブス）