◆フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

各種目のフリーが行われ、ペアで結成３季目の「ゆなすみ」こと長岡柚奈（２０）、森口澄士（すみただ、２３）＝木下アカデミー＝組が総合４位と健闘した。フリーは２２年北京五輪王者の中国ペアを上回る３位となり、来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表入りへ弾みをつけた。男子は鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が大会３連覇。女子は今季限りでの引退を表明している坂本花織（２５）＝シスメックス＝が優勝し、五輪代表入りに重要なＧＰファイナル（１２月４〜６日・名古屋）進出を決めた。

会場の大歓声とともに「ゆなすみ」の笑顔がはじけた。ショートプログラム（ＳＰ）に続き、フリーも自己ベストを４・０９点更新する１３０・５９点。結成３季目、初出場を目指すミラノ・コルティナ五輪シーズンで合計点でも自己ベストで“大台”に乗せた。「ＧＰの１戦目で２００点にいけた。そこは褒めていいのかな」と長岡が言えば、「褒めましょう」と森口。フリーでは、憧れの五輪金メダルペア隋文静、韓聡（中国）組を上回った。

逆転の表彰台に挑んだフリー。冒頭のツイストリフト、３連続ジャンプを成功。高さあるリフトでは出来栄え点で２・１０点を引き出し「伸び代もすごくある」と、口をそろえた。日本選手同士のペアでは「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組以来、２組目となるＧＰメダルに１・６８点差と迫った。

昨季世界選手権（米ボストン）はＳＰ２２位でフリーに進めず、五輪の出場枠を逃した。失望のあまり、長岡は五輪最終予選（９月、北京）に向け「私が何も変わっていなかったら、辞め！」と宣言。気持ちをかき立てるべく、森口も「よし、それでいこう！」と呼応。２人で覚悟を決めた。

今季から師事するドミトリー・サビン氏の指導では、曲をかけての練習を通しではなく、パートごとに分けるようにした。各要素のつなぎも意識することで、演技全体の質が向上。五輪最終予選では３位、日本初となるペア２枠目の獲得という結果で雪辱を果たした。

今大会の合計点は、昨季世界選手権５位相当。ＮＨＫ中継で解説を務めた元五輪代表の高橋成美さん（３３）は「ゆなすみペアに追い風を感じる。限界を超えて（五輪で）サプライズを起こしてほしい」とエールを送った。ＧＰシリーズは２０日開幕のフィンランド大会を残し、代表権がかかる全日本選手権（１２月、東京）を控える。「代表に選んでいただいて、いい演技をすることはもちろん、いい思い出にすることが僕たちの一つの目標」と森口。五輪出場にとどまらない期待感が「ゆなすみ」に漂ってきた。（大谷 翔太）

◆森口 澄士（もりぐち・すみただ）

▽生まれ ２００１年１２月２９日、京都市生まれ、２３歳

▽スケート歴 ８歳からスケートを始め、１９歳の２０２１年からペアとシングルの二刀流に挑戦。２３年５月に「ゆなすみ」結成後はペアに専念

▽趣味 おいしいご飯探し

▽サイズ １７４センチ

◆長岡 柚奈（ながおか・ゆな）

▽生まれ ２００５年７月１３日、北海道出身、２０歳

▽スケート歴 ７歳から競技を始め、中学２年時に「りくりゅう」の演技を見て憧れる。北海道・藤女子高３年時にトライアウトを受け「ゆなすみ」を結成。拠点を北海道から京都に移す

▽趣味 週末のウインドウショッピング

▽サイズ １５６センチ

◆ＧＰシリーズ 各選手・組は最大２試合に出場可能。６大会の順位をポイント（１位１５点、２位１３点、３位１１点、４位９点、５位７点、６位５点、７位４点、８位３点）換算し、２戦合計の成績上位６人が前半の世界一決定戦となるＧＰファイナル（１２月・名古屋）に進出する。今季日本勢では女子の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）がすでに決定。ＧＰは今回のＮＨＫ杯を除き残り２戦で、第５戦がスケートアメリカ（１４〜１６日）、第６戦がフィンランド大会（２１〜２３日）。