チェルシーvsウォルバーハンプトン スタメン発表
[11.8 プレミアリーグ第11節](スタンフォード ブリッジ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 20 ジョアン・ペドロ
MF 25 モイセス・カイセド
MF 49 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 9 リアム・デラップ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 21 ヨレル・ハト
DF 24 リース・ジェームズ
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 17 アンドレイ・サントス
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 38 マルク・ギウ
FW 41 エステバン
監督
エンツォ・マレスカ
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 31 サム・ジョンストン
DF 3 ウーゴ・ブエノ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 24 トティ
DF 37 ラディスラフ・クレイチー
DF 38 ジャクソン・チャチュア
MF 7 アンドレ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
FW 11 ファン・ヒチャン
控え
GK 1 ジョゼ・サ
DF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ
DF 15 ジェルソン・モスケラ
DF 26 キ・ヤナ・フーフェル
MF 5 マーシャル・ムネツィ
MF 10 ジョン アリアス
FW 14 トル・アロコダレ
FW 23 タワンダ・チレワ
FW 36 マテウス・マネ
監督
James Collins
※29:00開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 20 ジョアン・ペドロ
MF 25 モイセス・カイセド
MF 49 アレハンドロ・ガルナチョ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 21 ヨレル・ハト
DF 24 リース・ジェームズ
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 17 アンドレイ・サントス
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 38 マルク・ギウ
FW 41 エステバン
監督
エンツォ・マレスカ
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 31 サム・ジョンストン
DF 3 ウーゴ・ブエノ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 24 トティ
DF 37 ラディスラフ・クレイチー
DF 38 ジャクソン・チャチュア
MF 7 アンドレ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
FW 11 ファン・ヒチャン
控え
GK 1 ジョゼ・サ
DF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ
DF 15 ジェルソン・モスケラ
DF 26 キ・ヤナ・フーフェル
MF 5 マーシャル・ムネツィ
MF 10 ジョン アリアス
FW 14 トル・アロコダレ
FW 23 タワンダ・チレワ
FW 36 マテウス・マネ
監督
James Collins
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります