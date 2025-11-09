[11.8 プレミアリーグ第11節](スタンフォード ブリッジ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 27 マロ・グスト

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

MF 7 ペドロ・ネト

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 20 ジョアン・ペドロ

MF 25 モイセス・カイセド

MF 49 アレハンドロ・ガルナチョ

FW 9 リアム・デラップ

控え

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 21 ヨレル・ハト

DF 24 リース・ジェームズ

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 17 アンドレイ・サントス

FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス

FW 38 マルク・ギウ

FW 41 エステバン

監督

エンツォ・マレスカ

[ウォルバーハンプトン]

先発

GK 31 サム・ジョンストン

DF 3 ウーゴ・ブエノ

DF 4 サンティアゴ・ブエノ

DF 24 トティ

DF 37 ラディスラフ・クレイチー

DF 38 ジャクソン・チャチュア

MF 7 アンドレ

MF 8 ジョアン・ゴメス

MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド

FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン

FW 11 ファン・ヒチャン

控え

GK 1 ジョゼ・サ

DF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ

DF 15 ジェルソン・モスケラ

DF 26 キ・ヤナ・フーフェル

MF 5 マーシャル・ムネツィ

MF 10 ジョン アリアス

FW 14 トル・アロコダレ

FW 23 タワンダ・チレワ

FW 36 マテウス・マネ

監督

James Collins

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります