ミュージシャンが俳優として成功するケースは多々ある。ここで具体的にその名を挙げずとも、何人かの存在を思い浮かべることができるだろう。けれどもそのほとんどが、男性俳優ではないだろうか。いや、もちろん女性俳優もいる。しかし決して多くはない。そんな中、ほな・いこかの名義で「ゲスの極み乙女」のドラマーとして活躍し続けるいっぽう、映画、ドラマ、舞台にと、話題作への出演が相次ぐさとうほなみは、その最たる存在だといえるだろう。現在、彼女は朝ドラ『ばけばけ』（NHK総合）に出演中である。

放送中の『ばけばけ』は、小泉八雲とその妻のセツをモデルにした物語を描いていくもの。私たちが幼い頃から馴染みのある『雪女』や『耳なし芳一』といった怪奇譚が、どのようにして生まれ、広く語り継がれることになったのか。このドラマが教えてくれることになりそうだ。そのような作品でさとうほなみが演じるのは、天国遊郭の遊女・なみ。本作のヒロイン・トキ（髙石あかり）とも親しい関係にある人物だ。

なみは農家の家に生まれ、八人兄弟の長女として貧しい暮らしを支えてきた。借金を背負った家族を養うため、いまの生活を送ることになったらしい。けれども底抜けに明るい性格の持ち主だ。『ばけばけ』の世界を盛り上げ、朝のお茶の間を活気づけることに貢献している。さとうほなみの演技も軽快で、快活そのものだ。

さとうは本作の公式ガイドブックである『NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 ばけばけ Part1』にて、「実際に演じてみて感じたのは、遊女として働きながら、ここから出ようと未来を見据えているなみの強さと美しさでした。演出からの『明るくめげない人でいてほしい』というリクエストも意識して演じています。それでも心が折れそうなときは、同じ町で生きる人たちの温かさがなみにとっての支えです」と語っている。

■映画での好演を重ね、『花腐し』で確立した俳優としての地位 なみについて“底抜けに明るい性格”だと先述したが、これは訂正しなければならない。たしかに、なみは明るい。とても明るい。しかしそれは、純度100パーセントの明るさといえるものではないだろう。努めて明るく振る舞っているようにも思える。冷静で賢い人が、じつはあえて無邪気な人物を装っているときのように。

それはそうだ。そうなのだろう。幅広い世代の者たちが見つめる「朝ドラ」というフィクションの世界だからポップに描かれてはいるが、先述しているように、なみは家族のために現在の生活を送っているのだ。何のわだかまりも抱えていないはずがない。あの笑顔の裏側に、じつは「心が折れそうなとき」が隠れているのだ。これらのことを踏まえたうえで『ばけばけ』を観ると、作品の印象は変わってくるはず。物語はある種の深みを増す。そんな役割を、さとうほなみが担っているのである。

この『ばけばけ』での好演に続き、12月からは舞台『シャイニングな女たち』に参加するさとうほなみ。現在は映画『天使の集まる島』が公開中で、こちらではマレーシアのペナン島にあるジョージタウンを物語の舞台とし、自由奔放な天使を演じている。夏クールにはドラマ『こんばんは、朝山家です。』（朝日放送テレビ）にレギュラー出演していたが、いったいどうすれば音楽活動と並行してこれだけのパフォーマンスを披露し続けられるのだろうか。“ほな・いこか”と“さとうほなみ”は別人ではないかと疑いたくなるレベルである。

ミュージシャンや芸人などの非職業俳優が演技に挑む際、本人の持っているキャラクターをそのまま生かすことが求められるケースが多い。だが、さとうほなみの場合は違う。『ばけばけ』で求められているのは“キャラクター”ではなく、あきらかに“演技”だ。幼い頃から演技に親しんできたらしいが、本格的な俳優デビューは2017年放送の『黒革の手帖』（テレビ朝日系）でのこと。あの頃は「ドラマーのほな・いこかがドラマに！」という話題性のほうが強かったが、現在では純粋に俳優としての彼女を支持している人たちが多くいるはずである。私もそのひとりだ。

朝ドラ『まんぷく』（NHK総合／2018年度後期）に少しだけ登場した際にはまだ、その話題性のほうが前に出ている印象があった。けれどもその後、『窮鼠はチーズの夢を見る』（2020年）、『彼女』（2021年）、『愛なのに』（2022年）といった映画作品で重要な役どころを務め上げ、ヒロインに扮した文芸映画『花腐し』（2023年）で現在の演技者としての地位を確立したように思う。続く三浦大輔の作・演出による『ハザカイキ』（2024年）では、主人公の恋人という役どころを好演。観客の視線から逃れられない演劇作品だからこそ、さとうほなみの俳優としての力量と器の大きさが生々しく現前化し、その場に居合わせた私たちは触れることができた。いまでは「この人が出ているなら観たい」と、心から思える存在である。『ばけばけ』が楽しみな理由は、ここにもあるのだ。（文＝折田侑駿）