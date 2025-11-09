赤影（佐藤大樹）、青影（木村慧人）、白影（加藤諒）の“三影”がついに揃い踏み！『仮面の忍者 赤影』第3話今夜放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）が主演を務める『仮面の忍者 赤影』の第3話が、11月9日に放送される。

■佐藤大樹と山本千尋がソードバトル

今回の第3話で、ついに赤影（佐藤）、青影（木村慧人）、白影（加藤諒）の“三影”が揃い踏み。信長（EXILE TAKAHIRO）が“赤影”と青影“の名を授け、金目教に挑む使命を与え、3人の宿命は一気に加速していく。

滝川一益（忍成修吾）が主宰する、織田家の忍を選抜する試験に混じる不届き者は自分だと赤影が名乗り出る。これは実際の不届き者である青影をかばう意思の表れだったが、なんと、受験者のなかに金目教の傀儡甚内（細田龍之介）が紛れ込んでいて…。赤影vs傀儡甚内の息つく暇を与えない攻防は必見だ。

さらに、いつのまにか現れた闇姫（山本千尋）による強力な忍法で、一同は大ピンチに。赤影はさすがの実力で闇姫に迫るが、なぜか彼女に刀を振り下ろすことができない…。

トレーニングを積んで殺陣のクオリティを極限まで高めた佐藤と、元武術太極拳選手の肩書を持つ令和のアクションアクトレス・山本との流麗なソードバトルは見応えたっぷり。

そんな赤影たちの窮地を救うべく、大凧に乗り加勢にやってきたのは、白影。初期のテレビシリーズでもトレードマークとなっていた大凧が令和版でも再現される。

■第3話あらすじ

織田信長（EXILE TAKAHIRO）に仕える忍を決める試験に混じる不届き者は自分だと名乗り出た赤影（佐藤大樹）。実際の不届き者である青影（木村慧人）をかばうつもりだったが、彼は試験に参加する佐治新太郎（大八木凱斗）が、顔を盗んだ金目教の傀儡甚内（細田龍之介）だと察知する。

対峙する赤影と傀儡甚内。そんなとき、青影や滝川一益（忍成修吾）の身に長い黒髪が巻き付いて…。闇姫（山本千尋）による忍法で窮地に追い込まれる一同だが、赤影は互角に対抗する。しかし刀を闇姫に振り下ろすことができず…。赤影が窮地に陥ったまさにそのとき、大凧に乗った白影（加藤諒）が加勢に現れる。

白影のおかげでピンチを脱した赤影と青影は、息ピッタリの動きで黒髪を断ち斬り、闇姫との戦いに挑む。

■番組情報

テレビ朝日『仮面の忍者 赤影』第3話

11/09（日）24:10～24:40 ※一部地域を除く

出演：佐藤大樹（EXILE / FANTASTICS） 木村慧人（FANTASTICS） 加藤諒 山本千尋／柄本時生 笠原秀幸 忍成修／EXILE TAKAHIRO 他

原作：横山光輝（「仮面の忍者 赤影」）

脚本：渡辺雄介

総監督：三池崇史

ゼネラルプロデューサー：横地郁英（テレビ朝日）

協力プロデューサー：服部宣之（テレビ朝日）

プロデューサー：大内萌（テレビ朝日）、秋山貴人（テレビ朝日）、栗生一馬（東映）、石崎宏哉（東映 / 「崎」は、たつさきが正式表記）、瀧島南美（東映）、坂美佐子（OLM）

制作プロダクション：東映京都撮影所、OLM

制作：テレビ朝日 東映

■関連リンク

『仮面の忍者 赤影』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/akakage/

■【画像】第3話の場面写真