韓国との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」（15、16日＝東京ドーム）に出場する侍ジャパンは8日に宮崎での強化合宿3日目を迎え、巨人・岡本和真内野手（29）が合流した。ポスティングシステムを使った今オフのメジャー移籍を球団から認められている中、来春WBCに関して改めて出場意欲を明言。初日から実戦形式の打撃練習にも参加するなど主軸の責任感をにじませた。

岡本はゆっくり打席に向かう普段と違って駆け足になった。MLB公式戦と同ルールで開催される来春WBC仕様で実施した実戦形式の打撃練習。「そういうのも確認して。気持ち、急ぎめにやってみた」。本番を見据えて動いた姿が大会への思いを表していた。

「（WBCに）選ばれたら全力で頑張りたい」。ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指す今オフ。申請はまだ先の見通しで準備がある中でも「こういう機会を頂いて凄くありがたい」と参加を決断した。未知の環境への適応が求められるメジャー1年目の開幕前にWBCに出場した例は、過去5大会のうちオリックスからレッドソックスに移籍直後だった23年大会の吉田しかいない。ハードルは高くても、出場へ意欲を見せた。

家庭の事情により合宿3日目から合流。軽めの調整ではなく「体は動かしてきたので」といきなり実戦形式にも加わった。残り時間が8秒になるまでに打つ準備を整えなければ1ストライクが宣告されるピッチクロックに「よく分からなかった」と苦笑い。走って打席に向かうなど工夫し、曽谷に空振り三振、北山には三ゴロでも豪快なスイングを見せた。中堅から右方向へ低い打球を黙々と打ち返した打撃練習はシーズン中のルーティンそのもの。初日から全てのメニューをこなした。

米国との決勝で本塁打を放ち、世界一に貢献した前回23年大会以来の侍ジャパン。井端監督の下では初めてプレーする。主軸として高い期待を寄せる指揮官は「周りの動きも良くなった。前回経験しているし、そういった選手が来るとまた違ったチームになる」と存在の大きさを強調した。10日の広島との練習試合では4番で出場する予定。「気が引き締まりますし、しっかり頑張りたい」。岡本は本気だ。（小野寺 大）