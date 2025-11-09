侍ジャパンの強化試合で球審を務める目的で、メジャーリーグの審判員が来日したことが8日、分かった。10日の広島との練習試合（宮崎）と15、16日の韓国戦（東京ドーム）に出場する予定。日米で違うストライクゾーンの確認など、WBC本番へ万全を期すため来日を要請していた。

WBCは大リーグ機構から審判員が多く派遣される。本番を想定して来日したのは大リーグ初の女性審判員であるジェン・パウォルさん（48）と男性審判員の2人。元ソフトボール選手のパウォルさんは16年にマイナーリーグで審判員を始め、8月9日（日本時間10日）に一塁塁審としてデビュー。翌日には球審を務め、世界中で話題を集めた。過去にプロ野球の試合に出場した女性審判員は1人いて、89年3月のオープン戦で米国人のペリー・バーバーさんが球審などを務めた。

WBCで採用される「ピッチクロック」では、審判員が違反を判定する。タイマーの開始やリセットなど状況に応じた対応は審判員に委ねられる。不慣れなNPB所属選手にとって、本場の判定は貴重な機会になる。