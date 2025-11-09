【ぼくたちん家 第5話】索の引っ越し、元恋人・吉田が手伝いに 玄一の心かき乱される
【モデルプレス＝2025/11/09】俳優の及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分〜）の第5話が9日に放送される。
【写真】手越祐也＆及川光博、アパート前での近距離ショット
本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）、そして、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディとなっている。
2日に放送された第4話では、失踪中の母・ともえ（麻生久美子）からの手紙を読んだほたるが、玄一の部屋に隠していた3000万円入りのスーツケースを持ってアパートを出るも、仁にさらわれてしまう。なんとか無事に索と合流を果たしたが、ふと周りの家族を見たほたるは「お母さんにも会えないし、全部なくなっちゃった」と涙。すると索は、玄一から受け取った「なくなったってことは、あったってこと」という言葉をほたるに告げる。玄一から索、索からほたるへと繋がっていった優しい心のバトンに「心に沁みた」「ずっと覚えておきたい言葉」「ほたるの涙にもらい泣きした」と多くの視聴者の胸を打った。第5話ではどんな展開が待ち受けているのか。
心優しきゲイのおじさん・玄一が暮らすアパートの隣の部屋に、車中泊を続けていた中学教師・索が引っ越してきた。「これで正式にお隣さんですね」とニコニコ顔の玄一に、索は「車の中もそろそろ限界だし、新しい家もゆっくり探したいから引っ越すわけで。勘違いしないでくださいね」と、あくまで仮住まいであることを強調。それでもうれしい玄一は、張り切って引っ越しを手伝う。
ところが、索と別れたはずの元恋人・吉田が、引っ越しを手伝うため突然アパートにやって来る。予期せぬ状況にうろたえる玄一は「どういうことですか？別れたんですよね？」と索を追及。索はあっけらかんと、「別れましたよ。人手は多い方がいいかなって」。別れた後もつながっている索と吉田の関係に、玄一は気が気でない。
一方、同じアパートで暮らす中学3年生のほたるは、大事な期末テストの直前だというのに、全然やる気なし。どうなるか分からない将来のために勉強するよりも、今を楽しむ方を選んでしまう。しかし、どういう訳か、いつも一緒に遊んでいるトーヨコ仲間のなっち（大島美優）が急に高校受験に目覚め、支援団体の職員・鯉登（大谷亮平）に勉強を教わり始めた。
なんで今さら高校に？理由がさっぱり分からないほたる。よく考えてみたら、なっちの本名も、家のことも、通っている中学校も、なんにも知らない。それって友達なんだっけ？ほたるはなっちのことが気になって仕方がなくなる。そんな中、アパートの大家・井の頭（坂井真紀）は、逃亡中のほたるの母・ともえに呼び出され、2人きりでこっそり落ち合う。
緊張する井の頭に、ともえは今まで集めた全国各地のご当地キーホルダーを託すと、「ほたるに渡してほしくて。渡せばわかると思うので」。どうやら、ともえはまだ逃亡を続けるつもりらしい。ほたるのことを不憫に思う井の頭は、ともえを見据え、「私は今日、あなたを連れて帰るためにここに来たから」。ともえの横領事件の真相がついに明らかに？終わる恋、始まる恋、そして、初恋。玄一の恋には波乱の予感が走る。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
