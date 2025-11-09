巨人・田中将大投手（３７）が８日、仙台での３年ぶり白星を視界に、先発競争を勝ち抜く決意を示した。同市内で小学生約３０人を対象とした初心者向け野球教室「マー君カップ２０２５」を２年連続で開催。プロ２０年目の来季、古巣・楽天との交流戦は来年６月９〜１１日に敵地で開催されるだけに「試合を見に行って野球は楽しいなと思ってほしい。ジャイアンツも交流戦がありますので、見てもらえたら」と呼びかけた。

移籍１年目の今季は２軍調整中で交流戦での登板がなかった。かつての本拠地・楽天モバイルでは２３年８月２６日のソフトバンク戦を最後に白星がなく、１２球団勝利にも王手をかけたまま。約２時間、講師役を務めた後は目の色を変え「１年間１軍で投げ続けたい。競争に勝っていかないと。結果を出し続けないと」と懸ける思いをにじませた。

一方で胸に刻む使命は同じ。「東北、宮城に育ててもらったので。育ててもらった地だということ、自分にできること、それは所属するチームが変わっても変わらない。たくさんの子どもたちとこれから先も触れ合う機会をつくることができたらいい」。感謝を今年も形にし、改めて東日本大震災にも触れながら「伝えていく、つなげていくことが大事」と言葉を紡いだ。

夏場から状態を上げて史上４人目の日米２００勝を達成した今季。「シーズン、特に後半はいいきっかけをつかめた。このオフいい練習をしてしっかり準備したい」。仙台のマウンドで見せる快投もまた、一つの恩返しになる。（堀内 啓太）