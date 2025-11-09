◆フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

各種目のフリーが行われ、男子は鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が大会３連覇。

五輪シーズンのＧＰ初戦を何とか勝ちきった。鍵山は、冒頭の４回転サルコーで出来栄え点３・６０点を引き出したが、続く４回転トウループで転倒。その後は持ち直してフリー２位の１８８・６６点、ＳＰのリードを保って日本男子初のＮＨＫ杯３連覇を達成した。「悔しさ８割。何とか耐えたなという感じ」。目標の合計３００点には届かず、唇をかんだ。

２日間の滑りを「これが本番だな、試合だなと思った」と回顧。ＳＰでのスピンのミス、この日のトウループの転倒はいずれも「まさか」だった。父の正和コーチによれば、普段曲をかけての練習は、これ以上ない出来でこなしているという。ＧＰファイナルが懸かる次戦は第６戦のフィンランド大会。「何が起きても対応できる能力は身につけないといけない」とした。

同世代の佐藤駿がパーフェクト演技で２位となり、男子ではファイナル一番乗り。表彰台なら進出が決まる鍵山は「次は自分の番。追いついて、また（佐藤と）戦えたら」と見据えた。