シャンパンファイト中に映ったサッポロビール

米大リーグ・ドジャースのミゲル・ロハス内野手の日本のビール好き発言が話題になっている。ワールドシリーズ（WS）連覇後に登場した米メディアの番組で、お尻にサッポロビールのタトゥーを彫ったことを告白。さらに、シャンパンファイト中にも実は飲んでいた。

米ポッドキャスト番組「ザ・ダグアウト・ディスカッション」に出演したロハス。番組内で、同僚のカービー・イェーツ投手が、日本のゲームキャラクター「星のカービィ」のタトゥーをお尻に入れたことに触れられると「それよりも先に僕が尻タトゥーを入れたんだ。彼みたいに世界中の人々には見せないけど、僕にもあるよ」と突然明かした。

司会を務めるクリス・ローズ氏から「何を入れたんだ？」と問われると、笑いながらその正体を告白。日本製品でお馴染みのサッポロビールだという。ロハスは「サッポロは僕の一番好きな飲み物、一番好きなビールなんだ」と言い、タトゥーを彫った経緯を明かした。

「いつもみんなに言っていたんだ。ワールドシリーズで優勝したら、お尻にサッポロの缶タトゥーを入れるって。だから日本語で『WS Champs』というフレーズを入れた。そしてその下にサッポロの缶を彫ったんだ」

この衝撃発言には“伏線”も。過去のシャンパンファイトでもサッポロビールを飲んでいたのだ。リーグ優勝決定シリーズではロハスとマンシーがなぜかサッポロビールの中瓶をラッパ飲み。NHKの中継でもはっきり映り込んでいた。当時ネット上では「どこからかロハスがサッポロ黒ラベル2本持ち込んでマンシーと乾杯して先に飲んでた」「いま気付いた。バドが公式スポンサーなのにサッポロ黒ラベルで乾杯するロハスとマンシー どっから持ち込んだんだ？笑」など疑問が寄せられたが、今となってはロハスのサッポロビール好きが理由だった。

ロハスの発言は日本人の間でも話題となり、「サッポロさん、是非ロハスのCMを短期間でもお願いします」「CMにロハスを起用した方がいい」などと、CM起用を求める声が殺到していた。



（THE ANSWER編集部）