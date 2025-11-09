及川光博＆手越祐也、恋人つなぎショット公開 『ぼくたちん家』元恋人登場で“波乱の予感”
俳優の及川光博が主演を務め、手越祐也と白鳥玉季が共演する、日本テレビ系日曜ドラマ『ぼくたちん家』（毎週日曜 後10：30）の第5話が、きょう9日に放送される。それに先立って、同話のあらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】嫉妬心メラメラ！元恋人が登場
同作は、さまざまな偏見の中で生きる“社会のすみっこ”にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。及川は主人公の心優しきゲイ・波多野玄一、手越は中学教師でクールなゲイの作田索を演じる。15歳のトーヨコ中学生・楠ほたる（白鳥）が、2人の恋物語をかき乱す。
玄一が暮らすアパートの隣の部屋に、車中泊を続けていた索が引っ越してきた。うれしくてたまらない玄一は、大張り切りで索の引っ越しを手伝うが、索の元恋人・吉田（井之脇海）も手伝いに来て、玄一の心はかき乱される。そんな中、玄一と索に大きな動きが。夜のアパート外でそっと手をつなぐ様子が公開され、2人のラブを予感させる。
一方、アパートの大家・井の頭（坂井真紀）は、逃亡中のほたるの母・ともえ（麻生久美子）に呼び出され、2人きりでこっそり落ち合う。ほたるのことを不憫に思う井の頭は、ともえを見据え、「私はきょう、あなたを連れて帰るためにここに来たから」と話す。ともえの横領事件の真相がついに明らかになる。
