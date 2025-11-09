変わらぬ絆…侍合宿で奮闘する阪神31歳捕手に助っ人右腕から届けられたメッセージにファン注目　「阪神愛にあふれてますね！」「来年、帰ってくることを願っています」

デュプランティエはシーズン中、坂本のリードに絶大な信頼を置いていた（C）産経新聞社

11月15、16日に行われる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本VS韓国」に向け、侍ジャパンは現在、宮崎県で秋季キャンプを行っている。

公式SNSではキャンプの様子が公開されているが、その中ではシーズン中と変わらぬ絆に注目が高まっている。

【動画】まさしくゴイゴイスー！ デュプランティエの奪三振ショーをチェック

侍ジャパン公式インスタグラムはキャンプが始まった11月6日に、「ピッチコムの使用についてのレクチャーに時間が割かれ、村田善則バッテリーコーチが課題などを語りました」と投稿。サイン伝達機器「ピッチコム」に関しての投稿に関して、思わぬ人物からメッセージが届いたのだ。



虎の正妻、今回トップチームでは初の侍ジャパン入りとなった坂本誠志郎が1枚目のメインに映し出され、ピッチコムを指さしている投稿に対して、「Ganbatte 12」と激励メッセージ。

このメッセージを送ったのは虎の怪腕、ジョン・デュプランティエだった。

今シーズンから加入した右腕は坂本とのコンビで15試合に登板、6勝3敗、防御率1.39、奪三振率11.22と高いパフォーマンスを残した。