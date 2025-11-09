変わらぬ絆…侍合宿で奮闘する阪神31歳捕手に助っ人右腕から届けられたメッセージにファン注目 「阪神愛にあふれてますね！」「来年、帰ってくることを願っています」
デュプランティエはシーズン中、坂本のリードに絶大な信頼を置いていた（C）産経新聞社
11月15、16日に行われる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本VS韓国」に向け、侍ジャパンは現在、宮崎県で秋季キャンプを行っている。
公式SNSではキャンプの様子が公開されているが、その中ではシーズン中と変わらぬ絆に注目が高まっている。
【動画】まさしくゴイゴイスー！ デュプランティエの奪三振ショーをチェック
侍ジャパン公式インスタグラムはキャンプが始まった11月6日に、「ピッチコムの使用についてのレクチャーに時間が割かれ、村田善則バッテリーコーチが課題などを語りました」と投稿。サイン伝達機器「ピッチコム」に関しての投稿に関して、思わぬ人物からメッセージが届いたのだ。
虎の正妻、今回トップチームでは初の侍ジャパン入りとなった坂本誠志郎が1枚目のメインに映し出され、ピッチコムを指さしている投稿に対して、「Ganbatte 12」と激励メッセージ。
このメッセージを送ったのは虎の怪腕、ジョン・デュプランティエだった。
今シーズンから加入した右腕は坂本とのコンビで15試合に登板、6勝3敗、防御率1.39、奪三振率11.22と高いパフォーマンスを残した。
特にほかの投手陣に疲労がたまる夏場に2完封とリーグ優勝に大きく貢献を果たした。奪三振率の高さでも知られる右腕はその理由として「坂本選手の話を聞くこと」、バッテリーを組む扇の要とは強い信頼関係があると常々語ってきたが、帰国後も尚、応援メッセージを送るなど気にかけているとあって、このメッセージ内容にはファンの間からもネット上では「阪神愛にあふれてますね！」「来年、帰ってくることを願ってます」「来年は坂本と一緒に最多勝、狙おうよ」「阪神愛が深すぎる」など、来季の去就も注目されているとあって、セ栂瑛彑像イ盻个討い襦
果たして「ドクターK」ことデュプランティエは来季どこのユニホームを着ているのか。引き続き、去就も注目を集めていきそうだ。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］