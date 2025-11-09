息子が友人宅にお邪魔し、バーベキューをごちそうになりました。事後報告で手土産を持たせなかったのですが、お礼には何を渡すのが無難でしょうか？

まずは感謝の気持ちをしっかり伝える

どんなにささやかな集まりでも、「お世話になった」ことに変わりはありません。まずは親としてきちんと感謝の意を伝えることが大切です。

最初に電話やLINEなどで「先日は息子が大変お世話になりました。楽しい時間を過ごさせていただき、ありがとうございました」と一言添えるだけでも印象が良くなります。

もし相手のご家庭と直接面識があまりない場合は、手紙やメッセージカードを添えてお礼の品を渡すと丁寧です。

お礼のタイミングは「早め」が基本

株式会社小学館が行ったアンケート調査によると、「子どもが友達の家に遊びに行くときに、何かおやつなどを持たせますか？」の回答に対し、約6割の人が子どもにおやつを持たせていると回答しています。お礼はできるだけ早く行うのがマナーです。

理想的には、2～3日以内に行動するのが望ましいでしょう。時間が経つと、「今さら？」という印象を与えてしまうこともあります。

ただし、「後から知った」場合でも、素直に「息子から聞いて知りました。遅くなってしまいましたが……」と添えることで、誠意がしっかり伝わります。

お礼の品は“気を遣わせないもの”を選ぶ

バーベキューのように気軽な集まりの場合、高価なものを贈るのはかえって相手に負担を感じさせます。おすすめは、日持ちのする消えもの（食べ物・飲み物）や季節のちょっとした贈り物です。

たとえば以下のようなものが無難です。



・焼き菓子の詰め合わせ

家族全員で楽しめるうえ、包装も上品。

・コーヒーや紅茶のギフト

ティータイムに重宝する定番。

・ジュースやクラフトビールのセット

バーベキューの雰囲気に合わせて選ぶとセンスが光ります。

・地元の名産品やお菓子

手軽で話題にもなりやすい。

・アイスギフトやゼリー（夏限定）

季節感があり、子どもにも喜ばれます。

価格の目安は 1000～2000円程度 がちょうどいいライン。「ちょっとした気持ちです」という控えめな言葉を添えると、相手も受け取りやすくなります。

渡し方のポイント

直接会える場合は、玄関先などで短くお礼を述べながら渡しましょう。「先日はありがとうございました。息子が本当に楽しかったと言っていました。よろしければ皆さんでどうぞ」と笑顔で伝えるだけで十分です。

もし学校や習い事などで顔を合わせる機会が少ない場合は、郵送でも問題ありません。その場合は、簡単なお礼状やメッセージカードを同封するのがおすすめです。

過剰にならない心遣いが大切

親として「失礼がなかったか」と不安に感じる気持ちは自然なことですが、過剰におわびをする必要はありません。あくまで「お世話になったことへの感謝」を伝える姿勢が大切です。

相手も子ども同士の交流をほほ笑ましく感じているはずですし、さりげないお礼の品を通じて、家庭同士の関係もより良くなるでしょう。

気持ちを込めた“ひとこと”と、ささやかなお礼で伝わる感謝の心

息子がお世話になったと知ったとき、焦る気持ちは誰にでもあります。

しかし、心のこもった言葉と、気を遣わせないちょっとした贈り物で十分に感謝は伝わります。「次回はこちらでおもてなしさせてくださいね」など、笑顔で一言添えることも、温かい関係づくりの第一歩です。

マナーの本質は“思いやり”。形式よりも気持ちを大切にすることで、相手にもきっと好印象を残すはずです。

出典

株式会社小学館 子どもが友達の家に遊びに行くときに、おやつは毎回持たせてる？「おやつ問題」をママ達に調査！

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー