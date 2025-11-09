Ｓｎｏｗ　Ｍａｎ、一人一人が今年の漢字を発表「飛」「辛」「脱」「夢」「感」「初」「朝」「声」「泰」…選んだ理由を語る

８日放送の日本テレビ系「ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ」（土曜・午後１０時）に、９人組人気アイドルグループ「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」が出演。どこよりも早い「今年を表す漢字」を一人一人発表した。

ラウールと渡辺翔太は、仕事で海外へ行くことが多く、飛行機にたくさん乗ったことから「飛」を挙げた。ラウールは「辛」も示し、苦手だった辛い食べ物にトライしてハマったからだと話した。

そのほか、宮舘涼太は「脱」（自分の殻を破れた、一肌脱げた）、目黒蓮は「夢」（国立競技場でのライブで夢のような景色を見られた）、岩本照は「感」（色んなことを体感させたもらったなど）、深澤辰哉は「初」（国立競技場ライブやタイのフェス参加、韓国の歌番組出演など初めてのことを経験できた）を挙げた。

また、同局系朝の情報番組「ＺＩＰ！」の金曜パーソナリティーをつとめる阿部亮平は「朝」の文字を書いた。佐久間大介は「声」と書き「５周年だったので、感謝の気持ちを声で伝えて、ファンの人たちも声を出して愛を伝えてくれたので。あと、僕個人としては声優により力を入れてやらせてもらった」と話し、オーディションは今年２０件ほど受け「めちゃめちゃ落ちる。新人声優なのでまだ、家でめちゃくちゃ練習して」と明かした。

母親がタイ出身の向井康二は「泰」（たい）を挙げ、タイでの映画撮影やタイのドラマに出演したため「３０往復くらいしている」と話した。往復しすぎて、入国審査の係員にも覚えられ「ドラマ見てます」などと声をかけられるようになったという。