◆紅白戦 白組１―３紅組（８日・Ｇタウン）

巨人の阿部慎之助監督（４６）は８日、Ｇタウンでの紅白戦をネット裏３階の部屋で視察した。ベンチ入りせず、采配をコーチ陣に託して高所からチェック。「いろんなところが見えました」と結果以外の細かい部分まで目を光らせた。

特に注目したのが守備の個々の動きだ。「普段見えないところが、上から見ることで全体が見える。はっきり分かりますよね。カバーリング行ってないなとかスタートしてないなとか」。けん制球や送球のバックアップも含め、全員が全球集中して反応しているかと言えば、まだ隙があった。

今季はリーグワースト７８失策。中でも外野手の失策数１９はリーグ最多で、５７年に並ぶ球団ワースト記録。そのうち半分以上の１１度が失点に絡んだ。「外野手もカバーリングとか、あと一歩で捕れるところ捕れなかったりとか、そういうのが多かったので。そういうのは徹底させないといけないなと」。この日の紅白戦でも改善の余地が見られた。

攻撃面では細かい作戦を積極的に試した。「点が入ればね、何でもしようかなとは思っていますよ」。連日、猛練習を行う秋季キャンプ中の実戦で多くの発見があった。（片岡 優帆）