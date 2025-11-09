井端弘和監督（５０）率いる侍ジャパンが８日、東京Ｄで１５、１６日に行われる強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本ＶＳ韓国」に向けた宮崎合宿で初の実戦形式となるライブＢＰ（打撃練習）を実施した。来年３月のＷＢＣで採用されるピッチクロックでは打者にもタイムルールが課せられている。打者側に見えた課題と対応策を侍ジャパン担当の長井毅記者が「見た」―。

投手だけでなく、野手も首脳陣もまるで高校球児のようにキビキビと動いた。合宿初のライブＢＰは、本番を想定したピッチクロックへの対応策が浮き彫りとなった。曽谷が１人目の西川を右飛に打ち取った直後だった。ネクストバッターズサークルにいた森下がバットに滑り止めをつけ終わると、走って打席へ向かった。登場曲が流れる中、ゆったり打席に入る時間は皆無だった。

「走者がいる時は思ったより時間があるなと思いましたけど、走者がいない状況では時間が短い」（森下）

投手は無走者では１５秒、走者ありでは１８秒以内に投球動作に入らなければならない。前の打者が完了してから、次の打者は３０秒以内のプレーが求められる。打者はいずれのケースも残り８秒までに投手が投球できる状況、いわゆる打席で構えた状態でいる必要がある。それができていないと１ストライクのペナルティーが科せられる。

牧が「打席前のルーチンはやっていたら時間がないんで、そこは瞬時にできるように考えていきたい」と語れば、森下は「いつもよりはルーチンは減らさないといけない。いつも通りだと時間がオーバーしちゃう」と頭を抱えた。まずはルーチンを短縮する必要がありそうだ。

また、ベンチはサインの簡略化も強いられそうだ。井端監督は「（サインを伝達する）三塁コーチャーも最初は数多く（体の部位を）触っていましたけど、３つ４つくらいで（サインを）出せば時間を稼げた。普通に捕手から投手に（球を）返した時は一番時間がなくなるので、出し方を考えないといけない。そういう意味では（課題が見えて）よかった」と収穫を口にした。

１０日の広島との練習試合でも同ルールを適用する。メジャーでは主流のルールを初体験した侍たち。ここから順応度を高めていく。（長井 毅）

◆ピッチクロックの主なルール

▽投手側の制約 投手は無走者時は１５秒以内、走者がいる場面では１８秒以内に投球動作に入らなければならず、違反するとカウントに１ボール加算。前の打者が完了してから次打者の初球までは３０秒となる。

▽打者側の制約 １５秒ないし、１８秒からタイマーがスタートされ、残り８秒以内に構えなければ１ストライクが加算。打席を外せるのは１打席につき１回で、２回目だと１ストライク加算される。

▽イニング間 インターバルは、広島との練習試合や韓国との強化試合は２分４０秒で実施される（ＭＬＢのルールは２分２５秒）。

▽タイマー 審判員とピッチタイマーが連係をしながら、ケース・バイ・ケースで運用。例えば投手がスパイクのひもがほどけたり、球場内で何らかのアクシデントがあればタイマーはストップされ、野手が守備位置についてからタイマーを作動させる。