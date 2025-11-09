高齢化が進む中、親や自身の老人ホーム選びは多くの人にとって切実な問題です。インターネットの口コミで「星5つ」と絶賛される施設だとしても、入居者にとって「星5つ」とは限りません。家族の視点と本人の満足度には、時に大きな隔たりが生じている場合もあるようです。

星5つで、月額利用料も予算内…「理想の老人ホーム」のはずが

鈴木達也さん（55歳・仮名）は、都内で一人暮らしをする母・良子さん（82歳・仮名）の将来を案じ、老人ホームへの入所を検討し始めました。

「父が亡くなってから10年、母はひとり暮らしてきましたが、ここ1年ほどで急に足腰が弱くなって。口は達者で元気なのですが、万一、1人でいるときに転倒でもしたら……」

良子さん自身も、達也さんに迷惑をかけたくないという思いが強く、施設入所には前向きだったといいます。達也さんは仕事の合間を縫って、インターネットで施設探しを開始。そこで見つけたのが、自宅からも比較的通いやすい、介護付き有料老人ホームでした。

「ネットの口コミサイトでは軒並み星5つ。『スタッフが親切』『アットホームな雰囲気』『安心・安全』などと絶賛されていました。月額利用料も、母の年金（月20万円）と貯蓄で十分賄える範囲。しかも『即入居可』。ここなら間違いないと思いました」

実際に見学に行くと、印象は上々。清潔感のあるエントランス、日当たりの良い談話室、にこやかに挨拶してくるスタッフ。ここであれば母を預けても安心だと確信した達也さん。良子さんに見学に行った際の話をしたところ、「達也が勧めてくれる所なら安心」と二つ返事だったといいます。

入所に必要な手続きを済ませ、良子さんの新しい生活がスタート。達也さんも、ひとまず肩の荷が下りたと感じていました。しかし、その安心はわずか3日で終わります。早朝、良子さんから、達也さんのスマートフォンに電話がかかってきたのです。

「もう無理、ここから出して！」

電話口から聞こえてきたのは、母の泣き叫ぶ声でした。「もう嫌だ、帰りたい」と繰り返す母の様子に、達也さんはすぐに施設へと車を走らせました。施設に到着し、面会室で待っていた良子さんは、元気がないのは明らかでした。

「誰も話す人がいないの。だって介護を必要とする人ばかりで、そのなかに元気な私がいるんだもの。認知症の方も多いし……昨日なんて、ひと言もしゃべらなかったわ。スタッフの人たちもみな忙しそうで、話しかけられないし」

さらに、良子さんは「食事が口に合わない」と、愚痴がとまりません。そこで達也さんは老人ホーム選びを間違えたことに気づきます。このホームの入居対象者は自立（要介護認定を受けていない、日常生活を自立して送れる人）要介護から要介護5までと幅広く、認知症の人も受け入れています。実際は自立の人はほとんどおらず、また認知症の人への対応が素晴らしいと評判だったのです。スタッフは常に慌ただしく動き回っているのも、このような入居者が多く、対応に追われているためでしょう。食事も健康な良子さんには少々物足りなかったのかもしれません。

「ここにずっといるなんて、絶対耐えられない。連れて帰って」

あくまでも星5つの口コミは、要介護の家族をホームを預けている側からみたものばかり。入居者本人の満足を反映したものではなかったのです。

老人ホーム選び…入居後の不満、トップは「想定以上にお金がかかる」

達也さんのように、口コミを重視して老人ホームを選ぶ人はどれくらいいるのでしょうか。

株式会社LIFULL／株式会社LIFULL senior『介護施設入居実態調査 2025』によると、老人ホームを探すときに金額と立地以外で重視したものとして、最も多く挙がったのが「スタッフの質・雰囲気」（32.4％）。次いで「すぐ入居できるか」（32.2％）、「医療体制」（28.2％）、「室内の清潔さ」（25.1％）、「入居者の雰囲気」（24.2％）、「人員体制の手厚さ」（23.0％）と続きます。「口コミ・評判」も17.8％と、老人ホーム選びの際には重要な判断基準になっているようです。

一方、老人ホーム入居前に想定しておらず、入居後に不満を抱いたこととして、最も多く挙がったのが「想定していたよりもお金がかかる」（24.2％）。「面会が制限され、なかなか会えない」（20.4％）、「入居者の身体状態・認知機能が悪化した」（18.7％）、「受けられると思ったサービスが受けられない」（14.7％）、「食事が入居者の口に合わなかった」（14.1％）が、上位5つ。

良子さんの場合、費用や立地、見学時の「見た目」はクリアしていましたが、「スタッフの対応」や「食事」、「施設の雰囲気（他の入居者との関係）」という点ではミスマッチだったようです。

インターネット上の口コミや評価は、情報収集の入り口としては有用ですが、それがすべてではありません。高評価は「その人にとって」良かったという側面に過ぎない可能性もありますし、見学時は施設側も「良い面」を見せていることが一般的です。入居者か、それともその家族かによっても、施設の評価は変わるでしょう。

結局は口コミなどの第三者の評価を鵜呑みにせず、「入居する本人」の性格や生活スタイル、何に重きを置くかを深く理解したうえで、施設側とすり合わせることが重要です。また入居者との相性など、見学だけではわからないこともあります。良子さんが入居したホームのように、入居者を幅広く受け入れている場合、自立の人と、要介護の人のバランスはしっかりと確認しておきたい項目です。

「母は一度、自宅に戻りました。良いホームではあったものの、今の母との相性は良くなかったみたいです」

