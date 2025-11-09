小幡が自分自身をいじめ抜いている。SGL尼崎での秋季練習ではフリー打撃にロングティーと振り込み、特守で締める日々。今季はキャリアハイの89試合に出場したが、納得はしていない。来季こそ、遊撃の定位置を手中に収める覚悟だ。

「もちろん、レギュラーで。出るからには全試合出場をクリアしたいと思う」

目標達成には、体力強化が必須。そのためにこの秋は「朝活」をスタートさせている。午前10時から始まるハードな全体練習前に1時間、ウエートトレーニングで汗を流す。「練習後は（追い込んで）何もできないので、朝に。シーズン中にバリバリ鍛えられないので、いい感じです」。筋肉痛を覚えるほどのキツいメニューを黙々とこなすのが日課。1年間戦うための貯金を蓄える構えだ。

「夏場にどうしてもパフォーマンスが落ちる。そこを痛感したので、落ちないようにしっかり取り組んでいきたい」

24年は左太腿裏肉離れ、25年は左下肢の軽度筋挫傷で離脱を余儀なくされた。「もちろん、そこもあります」。ウエートトレーニングには体力強化に加え、ケガ予防の意味も込められている。

「動きにくくだけはならないように。筋肉量だけ上げていきたい」。進化した体で、来季はレギュラーの座を離さない。（松本 航亮）