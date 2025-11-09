異例の“臨時兼任コーチ”で、熱血指導を行った。阪神・ドリスが8日、秋季キャンプに合流。若虎たちに、惜しみなく知識を伝えた。

「何か自分が手助けになれば。若手の選手に教えるというのは、コーチじゃなくて選手でもできると思う」

17年にはセーブ王に輝いた経験豊富なベテラン右腕が一肌脱いだ。まずはブルペンで木下の投球を見守り、通訳を交えてみっちりレッスン。主にツーシームの投げ方や握り方を教え、「僕より変化も大きいし、いいと思っているんで」と優しくほほ笑んだ。

この貴重な機会を逃すまいと、自ら弟子入りを志願したのが今朝丸だった。ドリスの宝刀である鋭く落ちるフォークとスライダーの投げ方を質問。「フォークが得意というのは知っていた。ひとつ武器として使える変化球なので、磨いていこうかな」と収穫を得た。今後はキャッチボールから練習を始め、ブルペンでも試投する構え。来季が2年目となる右腕は「（同じようなフォークを）投げたい」と目を輝かせた。

24年から四国・高知に所属していたドリスにとって、高知は思い出の地だ。10日に開催される「優勝記念パレード」にも参加予定。今後のスケジュールは未定だが、キャンプ期間中は自身の調整も行いながら、若手の潜在能力を引き上げる。

「ファームにいる選手がずっとファームにいるという姿は見たくない。1軍で活躍してる姿が、彼らにとっても僕にとっても凄くいいこと」

チーム思いの心優しいベテランは、猛虎の未来を輝かせるために奮闘する。 （山手 あかり）

≪木下里都も感覚つかんだ≫ドリスの武器であるツーシームを教わった木下。大きかった落差を小さくするように助言され、「初球から1球でゴロを打たせる使い方をした方がいいよという感じでした」と新しい感覚をつかんだ。ブルペンで1球ごとに通訳を介してアドバイスをもらった。「いい時と悪い時の違いを自分は理解できていなかった。それを教えてもらった。リリースで“グッ、グッ”と最後の一押しが大事と言われた」。現役選手に指導を受ける珍しい機会を有効活用した。