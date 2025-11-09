俳優の竹内涼真（３２）が新境地を切り開いている。

女優・夏帆とのダブル主演ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（ＴＢＳ系）がＳＮＳを中心にバズりまくっているのだ。１０月２１日放送の第３話は、ＴＶｅｒなどで配信再生数４４２万回を記録。これは豪華キャストと巨額制作費で話題となった堺雅人主演「ＶＩＶＡＮＴ」第５話の４１９万回を超え、同局ドラマの歴代１位に躍り出た。

テレビ関係者は「爐犬磴△弔瓩寮作費はＶＩＶＡＮＴの足元にも及ばない。ＴＢＳも嬉しい誤算でしょう。視聴率も回を重ねるごとに右肩上がり。他局合わせた今クールのドラマで最大の狹たり瓩もしれません」と話す。

同ドラマは猗犹瓮侫 璽好鉢瓩任△襪ゆえに自分を見失ってしまった鮎美（夏帆）と、猯鼠は女性が作って当たり前瓩販疣造砲歪舛靴つ蘯膣愬鬚両｜法蔽歹癲砲砲茲襯薀屮灰瓮妊ー。２人は結婚直前に破局。新たに恋人ができた鮎美とは対照的に、勝男は元カノのことが忘れない日々を過ごす。ドラマ３番手に名を連ねる通販会社社長役の中条あやみもイイ味を出しており、主に女性を中心に共感を集めている。

竹内は１８５センチの長身と甘いマスクで、これまで正統派な役を演じることが多かった。それが今回は一転してコミカルな演技に挑戦。４日放送の第５話ではパジャマを爛轡礇張ぅ鶚瓩靴討い觧僂筺∧愃造肇侫燭隆屬貌を挟まれバタつくシーンが流れた。

ドラマ関係者は「どこか抜けてる勝男の演技が好評です。業界では『竹内涼真の魅力を最大限引き出せるのはコメディーだった』という認識に変わりつつあります」と話す。

竹内と言えば、過去にプライベートで狆茲蟯垢┛Ν疂麁擦飛び出すなど、劇中の正統派キャラとのギャップにより猜畢瓩砲屬租たっていた感もあったが…。

「本人も爐犬磴△弔瓩離劵奪箸房蟇えをつかんだのではないでしょうか。今後はコメディー俳優として真価を発揮すると思います」（同）

ＴＢＳ局内では早くもドラマの続編やスピンオフ作品の話が浮上しているという。最終回まで目が離せない――。