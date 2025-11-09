７人組「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＲＹＯＫＩこと三山凌輝（２６）がグループを脱退することが分かった。８日、所属事務所「ＢＭＳＧ」が公式ホームぺージで発表した。

「この度、ＢＥ：ＦＩＲＳＴのメンバーであるＲＹＯＫＩが、２０２５年１１月８日（土）をもちましてグループから離れることをご報告申し上げます。日頃より温かく応援してくださるファンの皆様、そして関係者の皆様へ、突然のご報告となりますことを心よりお詫び申し上げます」

続けて「７人での活動を心待ちにしてくださっているファンの皆さまの期待を最優先に、幾度となく協調的に話し合いを重ねてまいりましたが、それぞれの夢を叶えるためには、ＲＹＯＫＩのためにも、６人のためにも、別々の道を歩むことが最善だと判断いたしました」と経緯を説明。

「メンバー一同、これまでＲＹＯＫＩと共に歩み、喜びや困難を分かち合った時間に深く感謝しています。引き続き、６人のＢＥ：ＦＩＲＳＴとして、質の高いパフォーマンスと、皆さまに愛される活動を志してまいります」とした。

三山は４月に「週刊文春」で、過去に交際していたユーチューバーとの間で婚約破棄＆金銭トラブルが報じられた。法令違反はなかったものの、三山はＢＥ：ＦＩＲＳＴの活動を休止。

８月には女優・趣里（３５）との結婚と第１子誕生を公表した。

ファンにとっては突然のグループ脱退かもしれないが、業界ではこの結末は予想されていた。これから年末に向けて音楽番組が目白押しとなるが、早い段階でＢＥ：ＦＩＲＳＴは三山を除く６人で出演すると伝えられていた。

気になる三山の今後だが、俳優業に軸足を移すとみられる。芸能関係者の話。

「昨年のＮＨＫ大河ドラマ『虎に翼』に出演したあたりから、役者の仕事に強い関心を持っていました。すでに配信系の作品に出演が決まっているという情報もあります。ゆくゆくは海外進出も希望しているそうです」

三山にとっても、ＢＥ：ＦＩＲＳＴにとっても大きな転機になりそうだ。